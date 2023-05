Con Millonarios, Águilas Doradas, Atlético Nacional, América y Alianza Petrolera ya clasificados, este miércoles se disputará la última jornada de la Liga en Colombia.

Boyacá Chicó, Santa Fe, Medellín, La Equidad, Pasto, Tolima y Junior son los siete equipos que se pelean los últimos tres cupos que quedan para los cuadrangulares.



Así se jugará la última fecha del todos contra todos

Fernando Jaramillo, presidente de La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), informó este lunes que la última jornada del torneo se jugará el miércoles a las 7 p.m.



"Todos los partidos irán a la misma hora", dijo Jaramillo, en charla con 'Win Sports'.

Los partidos de la última jornada

Independiente Medellín vs. Unión Magdalena.

​Deportes Tolima vs. Atlético Nacional.

Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera.

Atlético Huila vs. Junior.

Once Caldas vs. Santa Fe.

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali. (No tendrá VAR)

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó.

Millonarios vs. La Equidad.

Águilas Doradas vs. Jaguares de Córdoba.

Deportivo Pasto vs. Envigado.



"El encuentro entre Independiente Medellín y Unión Magdalena se emitirá por la pantalla de Win Sports y el partido Millonarios vs. La Equidad se podrá disfrutar a través de la señal de Win Sports+", informó 'Win Sports', único canal con los derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano.



El resto de juegos, aseguró el canal, se podrán ver por Win Sports Online. "Y en Winsports.co con acceso libre para todos los amantes del FPC", publicó Win.



El sorteo de los cuadrangulares será este mismo miércoles, a las 9:30 p.m.

