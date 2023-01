La Dimayor sorteó este jueves el calendario de la Liga 2023-I, en la que Deportivo Pereira defenderá el título obtenido en el segundo semestre del año pasado.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo enfrentará en la primera jornada al Deportivo Cali, pero este partido podría ser aplazado debido a que en la capital del Valle se estará jugando la primera fase del Suramericano Sub-20, que comenzará el 19 de enero.

Facebook Twitter Linkedin

Acción del juego entre Pereira y Cali. Foto: Dimayor



La primera jornada de la Liga está programada para el 25 de enero. Santa Fe comenzará como visitante contra Jaguares, en Montería, y Millonarios, otra vez, empezará campeonato contra Deportivo Pasto, como ocurrió en los dos torneos de 2022. Esta vez, comenzará en El Campín.



El sistema de campeonato será el mismo del año pasado: se jugarán dos campeonatos de 20 fechas, incluyendo una de clásicos. Los ocho primeros al final de esta fase clasificarán a dos cuadrangulares semifinales. Los dos primeros de la tabla serán cabezas de serie.



Los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por el título. El campeón irá a la Copa Libertadores 2024.



El formato del descenso será igual al del año pasado, con la suma de los puntos de las fases todos contra todos de los años 2021, 2022 y 2023, dividida por el número de partidos jugados en ese lapso. Unión Magdalena solo tendrá los puntos de 2022 y los de este año, mientras los ascendidos Boyacá Chicó y Huila arrancan de cero. Los dos últimos de esa tabla caerán a la B.

Recorderis: así arranca el descenso este año. pic.twitter.com/EKXjevTI0x — Orlando Ascencio (@josasc) January 13, 2023

Así se jugará la primera fecha



Jaguares vs. Santa Fe

Tolima vs. América

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

La Equidad vs. Medellín

Magdalena vs. Huila

Bucaramanga vs. Envigado

Nacional vs. Once Caldas

Cali vs. Pereira

Millonarios vs. Pasto

Águilas Doradas vs. Junior



DEPORTES

Más noticias de Deportes