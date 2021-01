Con dos partidos sin sede, así será la segunda fecha de la Liga

La Dimayor dio a conocer la programación de la segunda fecha del fútbol colombiano, que tendrá partidos distribuidos en diferentes días, y con fecha por definir para el partido entre Santa Fe y Tolima, y La Equidad vs. Nacional, ya que los equipos capitalinos no tienen sede debido a la alerta roja en Bogotá, que impide el préstamos de los estadios El Campín y Techo.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

Fecha 2



Viernes 22 de enero

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win



Sábado 23 de enero

Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win



Once Caldas vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



Domingo 24 de enero



América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win +



Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



Lunes 26 de enero

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Por definir



Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

La Equidad vs Atlético Nacional



