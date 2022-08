La fecha 5 de la Liga dejó este domingo como líder a Millonarios, que asumió la punta tras vencer a Unión Magdalena, 0-2, en partido disputado en Santa Marta.

El equipo embajador se impuso con goles de Luis Carlos Ruiz y Diego Herazo, para llegar a 11 puntos en la tabla.



Junior, por su parte, empató de visitante contra Águilas Doradas. El delantero Carlos Bacca volvió a hacer un gol en la liga tras su periplo por Europa.



Cortuluá salió temporalmente de la zona de descenso y le mete presión a Patriotas, al derrotar este sábado 1-0 a Independiente Medellín, en el estadio Doce de Octubre.



El poderoso sufrió los embates de la temperatura, el horario y la poca precisión, frente al equipo vallecaucano que esperó y pegó en el momento justo con gol de Juan Carlos Caicedo. El poderoso se quedó sin invicto en este campeonato.

El gol de la victoria de Cortuluá llegó en el minuto 8 del segundo tiempo, cuando Caicedo aprovechó un pase de Johan Bocanegra para definir de media distancia.

Jaguares le ganó un polémico partido a Alianza



Por su parte, Jaguares venció 2-1 a Alianza Petrolera en un polémico partido por la actuación del árbitro Andrés Rojas y del VAR, a cargo de Nicolás Gallo.



Jhonier Viveros y Omar Duarte marcaron los goles del local y Harrison Mojica, de penalti, descontó para Alianza Petrolera, que se vio perjudicado por una acción que pudo ser el empate, pero que fue anulada por una falta previa que solo vio el VAR.

Resultados de la quinta fecha de la Liga

Cortuluá 1-0 Medellín

Jaguares 2-1 Alianza Petrolera

Once Caldas 2-1 Patriotas

Águilas Doradas 1-1 Junior

Unión 0-2 Millonarios

La Equidad 4-3 Patriotas

Bucaramanga vs. Tolima (lunes)

Nacional vs. Pasto (lunes)

Cali vs. Envigado (martes)

Santa Fe vs. América (martes)

Tabla de posiciones

1. Millonarios - 11 pts /5 PJ / +4

2. Unión Magdalena - 10 pts/ 5 PJ/ +1

3. Once Caldas - 9 pts/ 5 PJ/ +3

4. Junior - 8 pts/ 5 PJ/ +3

5. Deportivo Pasto - 7 pts/ 4 PJ/ +4

6. Alianza Petrolera - 7 pts/ 5 PJ/ +1

7. Jaguares - 7 pts/ 4 PJ/ +1

8. Deportivo Pereira - 6 pts/ 4 PJ/ +1

9. Ind. Medellín - 6 pts/54 PJ/ 0

10. La Equidad - 6 pts/ 5 PJ/ -2

11. Tolima - 5 pts/ 4 PJ/ +1

12. Santa Fe - 5 pts/ 4 PJ/ -1

13. Águilas Doradas - 5 pts/ 4 PJ/ +1

14. Cortuluá - 5 pts/ 5 PJ/ -1

15. Patriotas - 4 pts/ 5 PJ/ -3

16. América - 2 pts/ 2 PJ/ 0

17. Nacional - 2 pts/ 4 PJ/ -3

18. Envigado - 2 pt/ 4 PJ/ -5

19. Bucaramanga - 1 pt/ 2 PJ/ -2

20. Cali - 1 pt / 3 PJ/ -3

