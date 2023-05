Millonarios e Independiente Santa Fe hacen parte del selecto grupo de equipos fundadores del Fútbol Profesional Colombiano. Desde la creación de la liga colombiana, las escuadras capitalinas han sido protagonistas de una de las mayores rivalidades del balompié nacional.



Jugador de Santa Fe confesó ser hincha de Millonarios

El próximo domingo 7 de mayo, embajadores y cardenales se volverán a ver las caras en el estadio Nemesio Camacho el Campín en lo que será el clásico capitalino número 331, sumando todas las competiciones. Millonarios hará las veces de local en el ‘coloso’ de la 57, en un juego que tendrá un protagonista 'inesperado' en el terreno de juego.



Desde hace algunos días, las hinchadas de ambos equipos empezaron a ‘calentar motores’ para vivir uno de los partidos más importantes del calendario y donde el mínimo error puede costar una de las derrotas más dolorosas del semestre.

Millonarios busca la clasificación. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Pero en las últimas horas, se conoció una situación insólita y bastante incómoda para uno de los jugadores de Independiente Santa Fe; se trata del arquero Juan Daniel Espitia, quien surgió de la cantera embajadora y confesó ser hincha de Millonarios.



A través de Twitter, se viralizó un video del arquero de 23 años de edad admitiendo su ‘amor’ por el escudo del cuadro albiazul. El clip no cayó nada bien en los hinchas del león que pidieron la suplencia de Espitia para el encuentro de la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Gracias Santa Fe por la oportunidad de vivir mi primer clásico capitalino como profesional. 🦁🦁 pic.twitter.com/u9JRHY59Iu — Juan Daniel Espitia (@DanielEsp20) May 1, 2019

Yo soy hincha de Millonarios. A pesar de que no soy de la capital, soy hincha de Millonarios a morir FACEBOOK

TWITTER

“Desde que yo nací siempre había escuchado a Millonarios, el más grande y mi hermano me implementó ese amor por la camiseta azul (…) Yo soy hincha de Millonarios. A pesar de que no soy de la capital, soy hincha de Millonarios a morir”, afirmó el cancerbero.



Y es que es muy probable que el arquero nacido en Boyacá haga parte del XI titular del técnico Harold Rivera para enfrentar a su clásico rival, Juan Daniel Espitia se ha ganado la confianza del D.T., en los últimos encuentros, ha sido figura en varios juegos de la Liga BetPlay y le ha quitado el puesto a José Silva quien no ataja desde la fecha de clásico del FPC.



Desde su debut ante Boyacá Chicó en al fecha 11 del FPC, el guardameta del león ha completado 6 partidos por liga bajo los palos del cardenal, sumando un total de 540 minutos diputados y 8 goles encajados.

Entonces el arquero de Santa Fe que muy probablemente vaya titular el domingo es hincha de Millonarios?

Del lado bueno de la historia. pic.twitter.com/gvifL7Ycuk — Nicolás 💙 (@goldecatano) May 3, 2023

Historial del clásico capitalino

Millonarios y Santa Fe se han enfrentado en 331 ocasiones sumando todas las competiciones; los embajadores han logrado un total de 126 victorias y los cardenales han conseguido 90 triunfos, mientras que el empate se impuso en 115 ocasiones.



En el último clásico capitalino disputado el pasado 26 de marzo, el cuadro dirigido por el técnico Alberto Gamero logró imponerse por 2-1 al elenco cardenal en la fecha 10 de la Liga BetPlay.

