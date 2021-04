Atención: los árbitros para la fecha definitiva de cuartos de final

La Liga 2021-I tendrá este fin de semana a los cuatro equipos aspirantes al título del primer semestre del año. Millonarios, Tolima, Junior y Equidad tienen ventaja sobre América, Cali, Santa Fe y Nacional, respectivamente.

La Comisión Arbitral designó este viernes los grupos de jueces que tendrán a cargo los partidos de esta jornada. Cabe recordar que los cuatro encuentros contarán con el servicio del VAR.



(Lea también: Juan Carlos Osorio ya habla como si fuera técnico del América)



Este es el listado



MILLONARIOS FC vs AMÉRICA DE CALI

(Sábado, 6 p .m.)



Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: John León – Caldas

Asistente No. 2: Mario Tarache – Casanare

Emergente: Juan Roldán – Tolima

Árbitro VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Asistente VAR: Jorge Guzmán – Norte

Observador VAR: Pedro Bello – Federación



DEPORTIVO CALI vs DEPORTES TOLIMA

(Sábado, 8 p. m.)



Central: John Ospina – Quindío

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asofaca

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Luis Trujillo – Valle

Árbitro VAR: Nicolás Rodríguez – Asofaca

Asistente VAR: Heider Castro – Academia

Observador VAR: Ramón Girón – Federación



INDEPENDIENTE SANTA FE vs JUNIOR FC

(Domingo, 1 p. m.)

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: John Gómez – Antioquia

Asistente No. 2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Richard Ortíz – Quindío

Árbitro VAR: Fernando Acuña – Casanare

Asistente VAR: John Perdomo – Huila

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Federación



(En otras noticias: ¡Atención! Gran victoria de Nairo en la Vuelta a Asturias)



ATLÉTICO NACIONAL vs LA EQUIDAD

(Domingo, 3:30 p. m.)



Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

Árbitro VAR: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente VAR: Ramiro Pabon – Santander

Observador VAR: Adrián Vélez – Federación



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Nacional celebra su cumpleaños luchando en la Liga y en la Copa



- Manchester United sigue camino al título en la Liga de Europa



- ¿Cuál será el futuro de James? Habla Carlo Ancelotti