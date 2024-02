El árbitro Andrés Rojas rompe el silencio: revela por qué validó polémico gol de Junior

Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla protagonizaron el partidazo de la fecha 9 de la Liga colombiana, un juego que acabó en medio de una enorme polémica. El árbitro Andrés Rojas, después de revisar la jugada en el VAR, dio como válido un gol de Steven Rodríguez en el minuto 90+6 que significó el empate del campeón colombiano.



El gol fue decisivo, le permitió al Junior de Barranquilla empatar el partido (3-3), en el minuto 90+6 y rescatar un punto para evitar una crisis de resultados; venía de tres derrotas consecutivas en la Liga.

Carlos Darwin Quintero Foto: Dimayor

Sin embargo, la jugada que nació de un remate desde afuera del área trae cola y polémica. Carlos Bacca, que estaba adelantado y en la visual del portero Salvador Ichazo, se agachó para dejar pasar la pelota. El arquero dio rebote y Rodríguez acabó metiendo la pelota en la portería.



El juez central Andrés Rojas fue llamado por el VAR para que revisara la jugada en la pantalla del costado. Después de varios minutos, determinando si Bacca tenía influencia en la jugada, validó el gol del Junior de Barranquilla, generando varios reclamos de los jugadores del Deportivo Pereira y desatando una nueva polémica arbitral en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).



Pero el propio Andrés Rojas contó su versión de la jugada y su explicación fue filtrada en el programa La Liga de la Liga, de Tito Puccetti. El comunicador dijo que el juez central le respondió a un colega por qué validó el gol.

Pereira vs. Junior. Foto: Win Sports

'La distancia a la que estaba Carlos Bacca, el cobrador del centro y el arquero, no influyeron para nada en la visión del arquero FACEBOOK

TWITTER

“Un periodista le preguntó vía WhatsApp a Rojas (Andrés) y él dijo: 'La distancia a la que estaba Carlos Bacca, el cobrador del centro y el arquero, no influyeron para nada en la visión del arquero. El arquero vio claramente toda la trayectoria de la pelota y la distancia entre Bacca y el arquero le daba toda la posibilidad de reaccionar’”, dijo Puccetti sobre las palabras que le llegaron del árbitro vía chat.



“Esa fue la interpretación y seguramente si salen los audios del VAR, ustedes van a escuchar esto de Andrés Rojas”, añadió el periodista.



No son días difíciles para Rojas, viene de otra polémica arbitral en el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y Fluminense tras no conceder un penal al cuadro brasileño y convalidar un gol en presunto fuera de lugar con el que los ecuatorianos ganaron 1-0.

Andrés Rojas, árbitro colombiano, rodeado de jugadores de Atlético Mineiro. Foto: Marcelo Endelli. Efe

Descontento de Carlos Darwin Quintero

Carlos Darwin Quintero, autor de dos goles y gran figura del partido para el Pereira, no ocultó su indignación con lo que hicieron Rojas y el VAR, a cargo de Keiner Jiménez y Javier Patiño.



“Ya todos vieron lo que pasó, cuando uno hace un trabajo tan bueno y te lo dañan de esa manera… Ya teníamos los tres puntos en la bolsa”, declaró Quintero a Win Sports. “Como le dije al arbitro, a veces las pitan, a veces no. Nos han anulado varios goles así y dan ese. La verdad, estoy indignado”, añadió.



Quintero no solo se quejó del tercer gol, sino del que marcó Didier Moreno, en el que afirma que hubo mano previa. “Te quedas con bronca, te sacan tres puntos que ya tenías en el bolsillo. A mí me han anulado goles por mano, acá hubo mano y dieron el gol”, declaró.

Carlos Darwin Quintero y Andrés Rojas Foto: @deporpereira y Archivo EL TIEMPO

La figura del Pereira también reveló la conversación que tuvo sobre el último gol del partido con Andrés Rojas. “El árbitro me dice que el arquero pudo hacer más. Tiene la herramienta para corregir y no lo hace. Si el equipo rival te da vuelta de buena manera uno queda tranquilo, pero cuando pasa esto, uno queda indignado”, concluyó Quintero.

