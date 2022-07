A menos de una semana de que comience la Liga 2022-II, el mercado de pases es uno de los de menos movimientos de los últimos tiempos, y no se ha presentado ningún fichaje que haga ruido.

Solamente hubo diez días de diferencia entre la final del primer campeonato y el comienzo de la segunda y por esta razón, muchos de los equipos que jugaron las fases finales apenas están buscando refuerzos.



La contrarreloj por conseguir nuevas caras



Equipos como Nacional, el más reciente campeón, y Junior aún no confirman ningún refuerzo, aunque los barranquilleros tendrían listo al argentino Iván Rossi, volante de marca de 28 años. El Marítimo de Portugal, su anterior equipo, anunció en sus redes que ya había acuerdo para el traspaso definitivo, aunque en Barranquilla no lo dan por hecho todavía.



Deportes Tolima, que perdió la final de la Liga, anunció al día siguiente de la derrota contra Nacional a Andrés Rentería, delantero que estaba en Jaguares, pero por la participación en la Copa Libertadores aún no ha hecho más movimientos.



Millonarios anunció el sábado su segunda cara nueva, el lateral Israel Alba, de 27 años, que estaba en La Equidad. Se suma a Luis Carlos Ruiz, segundo goleador de la Liga 2017-II, con Cortuluá. El samario ya debutó con gol en el Daytona Fest, en el que Millos venció 2-1 al América.



Medellín, que confirmó a David González como su nuevo entrenador, se aseguró el retorno de Christian Marrugo desde Águilas Doradas.

Christian Marrugo regresa al Independiente Medellín. Foto: Guillermo Ossa, CEET



Santa Fe, que no entró a las finales, sí se ha movido bastante, pero sin ningún movimiento de mucho ruido. Contrató a dos zagueros centrales, el uruguayo José Manuel Aja y Geisson Perea; el goleador de la B, Jeferson Rivas, y otro jugador que viene del ascenso, José Enamorado, que ya trabajó con el nuevo DT, Alfredo Arias, en el Deportivo Cali.

América y Deportivo Cali, en mal momento



Los dos equipos de Cali pasan serios problemas. América arrastra una sanción de la Federación Colombiana de Fútbol por el caso Rafael Carrascal y no puede contratar jugadores. Y Cali, que está en problemas económicos, tiene de regreso a Germán Mera, desde Junior, pero ahora quedó sin técnico, tras la salida de Rafael Dudamel.



Jaguares y Alianza Petrolera son los que más jugadores han contratado: seis en el caso del primero y cinco en el segundo. A esa lista podría sumarse Once Caldas, que ya tiene cuatro caras nuevas y que podría contar con Nahuel Gallardo, hijo del técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, que jugaba en Colón de Santa Fe. La contratación está sujeta a la aprobación de los exámenes médicos.



Quedan pocos días para el comienzo del campeonato, pero el libro de pases seguirá abierto. ¿Habrá más movimientos?



