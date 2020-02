¡Partidazo en el Pascual! América y Cali disputan un clásico parejo

El comienzo de la competencia local no ha sido el ideal por parte de los dirigidos por Alexandre Guimaraes, que acumulan el 56% de rendimiento en el quinto lugar, con 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas (10 unidades). Este semestre se quería tener un buen ahorro en materia de puntos antes de iniciar el certamen continental con algo de tranquilidad, pero no fue posible.

Con el entrenador brasileño-costarricense las formaciones titulares se conocen solo dos horas de los partidos, y el hermetismo ha sido mayor en el previo del clásico. Lo que se supo es que en la última práctica de fútbol implementó cuatro novedades: Juan Pablo Segovia, Nicolás Giraldo, John Arias y Juan David Pérez.



Si mantiene esa idea, Duván Vergara y Michael Rangel quedarían en el banco a la espera de cualquier eventualidad, pensando también en el compromiso del martes frente a Gremio, de Portoalegre.



Luego de la derrota 2-0 con Santa Fe no hay margen de error para tratar de regresar al listado de los cuatro primeros. Nacional, Pasto (13), Alianza Petrolera (12) y Santa Fe (11) tomaron una ventaja y un revés de los ‘diablos’ frente al rival de patio complicaría su futuro, si se tiene en cuenta que de aquí en adelante debe repartirse la nómina para los dos torneos.



Para esta contienda, programada en la séptima fecha de la Liga, se esperan cerca de 35.000 espectadores, a los que el Comité Local de Fútbol les pide un ejemplar comportamiento.



El defensor central Marlon Torres se refirió a los detalles que se han corregido para el partido de este sábado: “Esta semana practicamos mucho, son pequeños errores de desconcentración que estamos cometiendo. Tenemos que salir a cometer al rival como sea, hemos estudiado sus debilidades y fortalezas. Hay que estar muy bien parados, esperemos que así sea este sábado, que podamos salir jugando como lo hemos hecho siempre de locales”.



En cuanto a los dos jugadores que tendría el Cali en el ataque, Ángelo Rodríguez y Jhon Vásquez, dijo que “los dos son complicados, todos ponemos contrarrestarlos y no dejar que nos haga daño. ‘Pipe’ estaba haciéndonos un favor por las cosas que han pasado, pero la idea es apoyarlo. Juan Pablo (Segovia) nos aporta mucha experiencia y calidad”.

Buena defensa y generación, falta afinar en definición

Por su parte, en las huestes verdiblancas se muestra un 60% de producción en la séptima casilla (2 partidos ganados y 3 empatados para 9 puntos), con un juego aplazado con Millonarios. El onceno ‘azucarero’ es uno de los invictos del campeonato.



La clasificación a la segunda fase de la Copa Suramericana tiene muy motivado el plantel, pero lo más importante es el funcionamiento en defensa y generación de juego, faltando solo que se tenga mayor eficacia para definir. Ese es el único detalle para afinar y tanto Alfredo Arias como sus jugadores lo tienen claro.



A diferencia de los ensayos que ha hecho Guimaraes, el entrenador charrúa tiene prácticamente listo su onceno inicialista, ya que no tiene lesionados ni golpeados, y en Copa Suramericana volverá a escena en mayo.



Todo indica que mantendrá en un alto porcentaje el grupo que enfrentó a River Plate en Asunción, con el regreso de Jhon Vásquez en ataque y la duda si va Carlos Lizarazo –que ha mostrado mucho sacrificio– o Deiber Caicedo, para buscar mayor velocidad por las bandas.



Alfredo Arias señaló que “hemos tenido la suerte de venir en una racha muy positiva y eso nos permite olvidar las carencias que hemos tenido, se han ido solucionando porque los resultados han salido. En cuanto a carencias me refiero al tiempo, porque eso es lo más valioso en la vida y en el fútbol. Los mejores de América que jueguen contra nosotros son los que estén bien, no puedo jugar contra fantasmas sino contra personas reales, América tiene muy buenos jugadores y por eso es el campeón”.

Probables formaciones:

América de Cali: Éder Chaux, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Nicolás Giraldo (Edwin Velasco); Yesus Cabrera, Felipe Jaramillo, Carlos José Sierra, Matías Pisano, John Arias; Juan David Pérez. D.T.: Alexandre Guimaraes.



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Andrés Balanta, Carlos Lizarazo (Deiber Caicedo), Agustín Palavecino, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez. D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali