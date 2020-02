América sufrió, pero le ganó 1-0 a Boyacá Chicó

En un partido flojo, en el que se vio errático en la elaboración, América de Cali derrotó 1-0 este domingo a Boyacá Chicó en el Estadio Centenario, de Armenia, por la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2020, y pasó a liderar parcialmente la tabla de posiciones con 7 puntos, a falta de cuatro compromisos entre lunes y martes.

Lo más importante para el elenco que dirige Alexandre Guimaraes, sin duda, fue haber obtenido los tres puntos, porque la verdad es que no le sobró nada ante un rival que vino a entregar la piel en todas las acciones, aunque le faltó potencia en ataque.



Se les dificultó a los ‘diablos’ la generación de juego frente a un adversario sin figuras, pero muy práctico, que mereció por lo menos el empate por su mayor cantidad de opciones. De hecho, el arquero Éder Chaux salió como el mejor jugador de la cancha.



El cuadro ajedrezado salió sin temores al escenario quindiano –prestado para que el elenco rojo pudiera contar con público, que llegó en un número cercano a las 20.000 personas–, tratando de presionar arriba y evitar que los laterales fueran a buscar el área de Pablo Mina. Así complicó a los defensores y a los volantes de contención de Guimaraes.



Ramos y Rangel se juntaron a los 16, pero el remate del santandereano se perdió sobre el palo derecho. Luego, Vergara estuvo cerca de desequilibrar, pero el balón volvió a irse desviado.



Juan Camilo Vela era el hombre que más intentaba en los remates fuera del área para Chicó, aprovechando su buena condición, y llevó riesgo a la zaga anfitriona a los 20 con un tiro libre.



Jarold Martínez sujetó sutilmente a Rangel a los 24 y el árbitro Carlos Ortega dio penalti, que el mismo Rangel convirtió dos minutos después para el 1-0. Es el quinto tanto del goleador de la Liga II-2019, quien ya completó tres desde el punto blanco.



Cristian Arrieta por fin pudo despegarse de la marca boyacense y a los 36, en vez de tocarle a Rangel, prefirió una acción distinta que resolvió la defensa visitante. Sobre 43, Nelino Tapia y Édison Palomino intentaron de media distancia, pero el arquero Éder Chaux estuvo bien.



En el comienzo del segundo tiempo más de lo mismo. Chicó tocaba bien con Vela, Tapia y Palomino, buscando cualquier error en el cuarteto defensivo rojo. Echeverri llegó a los 14 minutos y otra vez se salvó América al chocar el balón en un palo.



Matías Pisano y Juan David Pérez entraron a los 15 minutos para tratar de darle otra fisonomía al local, pero también claudicaron. Pérez, que debutaba en el campeonato, solo tocó el balón en un cabezazo desviado y en dos jugadas que rechazó Pablo Mina. Otro partido en el que las variantes nominales no le funcionaron al entrenador escarlata.



A los 30, Echeverri volvió a cabecear y Chaux, con el rótulo de figura, metió su mano para evitar la igualdad del visitante, mientras que en la última de su equipo mandó el esférico por encima del travesaño.



Tendrá que trabajar duro Guimaraes para recuperar en febrero el fútbol que se necesita para la Copa Libertadores, hasta ahora no pierde, pero deja muchas dudas el rendimiento colectivo.



América de Cali visitará el sábado 8 de febrero (6:10 p.m.) al Deportivo Cali en Palmaseca, mientras que Boyacá Chicó recibirá el martes 11 (8:05 p.m.) a Nacional.

Síntesis América de Cali 1-0 Boyacá Chicó

América de Cali: Éder Chaux (7); Cristian Arrieta (5), Marlon Torres (6), Felipe Jaramillo (5), Edwin Velasco (5); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (5), Carlos José Sierra (5), Duván Vergara (5), Adrián Ramos (5); Michael Rangel (6).



Cambios: Matías Pisano (6) por Adrián Ramos (15 ST), Juan David Pérez (6) por Cristian Arrieta (15 ST) y Rodrigo Ureña (5) por Duván Vergara (33 ST).



Boyacá Chicó: Pablo Mina (5); Jordy Monroy (6), Camilo Pérez (5), Jonathan Muñoz (6), Jarold Martínez (5); Frank Lozano (5), Juan Camilo Vela (6), Darío Castro (6), Nelino Tapia (6); Édison Palomino (6), Diego Echeverri (4).



Cambios: Gelmer Balanta (5) por Darío Castro (22 ST), Bryan Urueña (5) por Jarold Martínez (34 ST) y John González (SC) por Juan Camilo Vela (42 ST).



D.T.: John Jaime ‘la Flecha’ Gómez.



Gol: 1-0: Michael Rangel (24 PT, de penalti).



Amonestados: Carlos Sierra (39 ST) por América. Camilo Pérez (28 PT), Édinson Palomino (39 PT) por Chicó.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular



Figura: Éder Chaux (7)



Estadio: Centenario, de Armenia.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Carlos Ortega (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali