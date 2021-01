Gamero, feliz con el triunfo, dice el objetivo que se trazó con Millos

Millonarios arrancó con victoria su temporada 2021. No fue brillante, pero hizo lo justo para ganar el partido contra Envigado, 1-0, y administrar la ventaja.



El profesor Alberto Gamero terminó contento por lo mostrado en Manizales, por empezar ganando, y admite que a los refuerzos los llevará de a poco para que engranen en el equipo. Reveló, además, que el equipo se propuso pelear los primeros lugares desde el comienzo.

"Necesitábamos comenzar bien para pelear los primeros lugares. Nos metimos en la cabeza que vamos a pelear los primeros lugares", dijo Gamero. "Teníamos que empezar ganando para saborear la punta, que es lo que queremos", agregó.



Estas fueron sus otras declaraciones:



La victoria: "Se vieron cosas buenas y otras por mejorar. No era fácil el comienzo, jugamos contra un equipo joven. Por momentos controlamos. En el segundo tiempo de pronto Envigado nos lanzó más que tocarnos, cuando llegábamos a zona 2 y perdíamos, tenían su velocidad para atacarnos. Nos descuidamos una o dos veces. Lo importante era ganar y seguiremos mejorando".



Los refuerzos: "Este equipo viene con ritmo, y ellos llegaron y están tratando de acoplarse lo más rápido, cómo, entrando de a ratos. Guarín entró a darle pausa y orden al equipo. Hizo lo que le pedimos. Un buen debut. Va a mejorar y se va a poner bien. Mojica, Jader y Ruiz... Mojica entró con un partido ganando, a otro ritmo, y cumplió. Ruiz entró ya en reposición, es un jugador alegre. Valencia es de buena talla, buen pivote".



Certezas: "Me deja tranquilo que el equipo intenta, intenta tener el balón, hacer la presión alta. ¿Que me haya preocupado algo?, no, salí contento, con un rival que en los últimos minutos nos pelotearon y nos defendimos bien. Hubo cosas importantes como defendernos bien cuando se nos venían encima".



Continuidad: "Los que llegaron nos van a dar una mano importante. Es importante mantener los jugadores, porque ya hay memoria, idea, vamos a seguir plasmando eso. Vamos a tener mejoría con los que vienen y los que quedaron.

Invicto: "Eso nos llena de responsabilidad. Nos estamos mentalizando a salir a ganar, a buscar. Eso va encaminado a un trabajo que terminó el semestre pasado, y necesitábamos esta victoria para que sea un año diferente para nosotros".



Balance: "En el segundo tiempo tuvimos posibilidad de aumentar y no lo hicimos. El partido estaba en la mitad. Tuvieron dos opciones como nosotros. Era un partido equilibrado. Quedo contento porque dimos todo a pesar de ser el primer partido".



