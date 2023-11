Grupo A, de infarto: Cali vs. Tolima y Aguilas vs. Junior, hora y TV

Deportes Tolima, el flamante líder del grupo A de la Liga, buscará este miércoles dar un nuevo paso hacia la final, cuando visite al Deportivo Cali (8:30 p. m. Win +), que agoniza y solo le sirve ganar lo que le queda si quiere aspirar a ir a la final. Mientras tanto, Águilas y Junior librarán una batalla en el otro partido de la fecha 4 de esta zona (6:15 p. m. Win +).

En Palmaseca, el Deportivo Cali necesita empezar a ganar si no quiere quedar eliminado. Tendrá al frente al rival más duro del grupo, un Tolima que llega a este partido envalentonado, luego de acumular tres victorias consecutivas y mostrando gran solidez en su juego y poder anotador, con Diego Herazo, su goleador, en gran momento. La situación es crítica en el equipo verdiblanco, que solo lleva un punto en el grupo y no ha podido despegar. Incluso, ya corre la versión de que su técnico, Jaime de la Pava, está en la cuerda floja. La consigna, por lo tanto, es ganar y frenar al Tolima.



“Todos los días hemos tenido cosas que solucionar, una de ellas es que se empieza a hablar muchas cosas y tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, nos queda una segunda vuelta y estamos invictos de local. Tenemos que ganar con Tolima y Junior en casa y hay mensajes de algunos jugadores que me gustan porque hay que pensar en el hoy, pero también a corto plazo en lo que viene”, dijo De la Pava.



El equipo vinotinto vive un gran momento, bajo el mando técnico de David González, que desde que agarró al equipo lleva 11 victorias en 12 partidos. “Hay una idea establecida, hay un plan de juego establecido, hay un trabajo en la semana en el que se les indica y enseña, y se hacen cosas que después se van a dar en los partidos. Pero, definitivamente, la calidad de ellos hace que todo eso se obtenga más rápido, así como que se puedan dar resultados más rápido también”, dijo González a EL TIEMPO.

Águilas, obligado contra Junior

En el otro partido del grupo, Águilas Doradas necesita sacudirse luego de su pobre desempeño en lo que va del cuadrangular, en contraste con lo que fue su gran temporada en la fase todos contra todos. Águilas, dirigido por el venezolano César Farías, apenas tiene un punto en la tabla, por lo que sus aspiraciones pasan no solo por lo que haga en estos tres partidos que le quedan en el A, sino mirando de reojo al Deportes Tolima.



Del otro lado, Junior llega motivado pues, tras un mal arranque con derrota frente a Tolima, se recuperó y lleva dos victorias seguidas que lo tienen en la pelea, como el reciente triunfo contra el mismo Águilas.



“Sabemos que va a ser un partido muy diferente al de Barranquilla, esperamos hacer un buen juego y poder ganar los tres puntos... Este grupo ha tomado todo con mucha madurez, como ha sido en todo el torneo, con momentos buenos y no tantos, siempre fuimos equilibrados y el grupo está así”, dijo el técnico de Junior, Arturo Reyes.





