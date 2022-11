Águilas Doradas pasará mala noche. El equipo quedó con el mal sabor, pudo ganar, estuvo cerca, acarició la victoria, eso lo ponía con un pie en la final, pero tuvo en frente a un duro Pasto, que nunca bajó los brazos y ganó 3-4.

Águilas sabía que este partido era clave, por ser local, porque de local es fuerte, y porque necesitaba sacar del camino a Pasto, eliminarlo. Y no pudo, al contrario, esta derrota le resulta muy peligrosa, podría ser catastrófica en sus aspiraciones. Y Pasto, Pasto vive y pelea.



Águilas no tardó en imponer condiciones. 2 minutos de juego y su primera llegada, y fue determinante, una mano en el área y penalti. Marco Pérez, el goleador del momento, pateó con seguridad y puso el 1-0.



Eso no iba a ser todo Para Marco, al minuto 12 repitió luego de un centro de Oliveros. 2-0 y parecía victoria cómoda.



Entonces Pasto abrió los ojos y se lanzó al frente, con sus armas, que las tiene, y en un tiro de esquina Ayala peinó la pelota y Malagón anotó.

Lluvia de goles

En la segunda parte Pasto logró la igualdad con gol de Facundo NBoné, al minuto 76.



Pero el partido tenía mucho mas por delante, como al minuto 79 cuando Vásquez pus de nuevo la ventaja para Águilas, y de nuevo la final en el bolsillo.

Pero Águilas no contaba con el poderío pastuso, y mucho menos con que iba a perder un hombre por expulsión, a Jesús Rivas.

Águilas vs. Pasto en el grupo B de la Liga.





En tiempo de descuento Pasto encontró dos goles definitivos, primero el del empate a través de Adrián Estacio. Y luego, Escalante, cazando un rebote, puso en cuarto y definitivo.



Águilas tiene 7 puntos, los mismos del Medellín, que enfrenta al América este mismo sábado. Águilas sigue con la ventaja, con 9 puntos. Queda una fecha.



PABLO ROMERO

DEPORTES

