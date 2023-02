Águilas Doradas recibió al Deportes Tolima en partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2023 y se impuso con autoridad. 4-2, en resultado sorpresivo para el equipo vinotinto.

Al minuto 19 Águilas abrió el marcador por intermedio de Jesús Rivas quien remató dentro del área y lograr aprovechar la gran asistencia de Jhon Fredy Salazar.



Deportes Tolima consiguió llegar al arco de Águilas y fue premiado con el gol del empate sobre el minuto 28. lvaro Meléndez quedó frente a la portería y remató con un derechazo para vencer al portero José David Contreras.



Águilas Doradas siguió sorprendiendo y generando buen juego hacia el arco de William Cuesta. Sobre el minuto 35 y 44 apareció Johan Caballero, quien marcó un buen doblete.



Tolima se volcó al ataque y sobre el minuto 57, Brayan Gil disparó al arco y el balón se fue adentro del arco de Contreras. Los de Rionegro lograron sumar un gol másgracias a otro disparo de Jean Pineda.

Resto de la fecha

Junior sigue en deuda: este domingo perdió en la Liga BetPlay I-2023 1-0 en su visita al Bucaramanga, que a primera hora presentó a Teófilo Gutiérrez como su flamante fichaje de la temporada.



Al minuto 43 llegó el golazo, el que le terminó dando los tres puntos al Bucaramanga, gracias a un remate del argentino Gonzalo Lencina.



Atlético Nacional 2023 aún no despega como se espera. Luego de empatar en casa contra Águilas, el sábado tropezó en su visita a Jaguares, en Montería, 2-1. Los verdolagas siguen en la búsqueda de su mejor versión. Aún les falta.



Santa Fe logró un valioso empate en su visita a Medellín, 1-1, en un partido marcado por la expulsión de su volante Christian Marrugo, por una falta a los dos minutos de juego. En todo caso, Santa Fe tuvo la ventaja, aunque al final casi pierde.

Facebook Twitter Linkedin

DIm vs. Santa Fe en la fecha 3 de la Liga. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO



América muestra buena forma en el arranque de la Liga. Esta vez ganó en su visita al Pasto, 2-4. Facundo Suárez fue figura al anotar doblete; los otros tantos fueron de Darwin Quintero y Cristian Barrios. América es uno de los punteros, con 6 puntos.

El Cali tuvo su primer partido y no pasó de un empate sin goles contra el Once Caldas, en Palmaseca. El juez Wílmar Roldán no expulsó a un jugador del Cali por dura falta y no pitó un penalti para el local, esto tras revisar las jugadas en el VAR.

Resultados

Pereira 2-1 Huila

Medellín 1-1 Santa Fe

Jaguares 2-1 Nacional

Pasto 2-4 América

Cali 0-0 Once Caldas

Bucaramanga 1-0 Junior

Unión 1-1 Envigado (en juego)

​Millonarios vs. Alianza (aplazado)

​Águilas 4-2 Tolima

La Equidad vs. Chicó (marzo 2)

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 Atlético Bucaramanga 7 3

2 América de Cali 6 3

3 Boyacá Chicó 6 2

4 Águilas Doradas 5 3

5 Jaguares de Córdoba 4 3

6 Atlético Nacional 4 3

7 Deportes Tolima 4 3

8 Unión Magdalena 4 3

9 Millonarios 3 1

10 Deportivo Pereira 3 2

11 Envigado 3 3

12 Independiente Santa Fe 2 2

13 Independiente Medellín 2 2

14 Junior 2 3

15 Once Caldas 2 3

16 La Equidad 1 1

17 Deportivo Cali 1 1

18 Deportivo Pasto 0 1

19 Alianza Petrolera 0 1

20 Atlético Huila 0 3





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes