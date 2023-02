Deportivo Cali y el Once Caldas empataron sin goles por la tercera fecha del primer semestre de la Liga BetPlay 2023, en el estadio del Cali en Palmaseca. En un cotejo donde los dos equipos tuvieron sus oportunidades, pero al final terminó en tablas.

Durante los primeros minutos del partido, ambos conjuntos buscaban tener la posesión de la pelota, dónde el local empezaba a dominar y a llegar con opciones claras. Por su lado la vista intentaba adaptarse al juego y a contragolpear, consiguiendo así las llegadas iniciales.



El siguiente partido del Deportivo Cali por la liga colombiana, será visitando a Atlético Nacional en Medellín. Por su lado el Once Caldas recibirá a Águilas Doradas en Manizales.

Resto de la fecha

Atlético Nacional 2023 aún no despega como se espera. Luego de empatar en casa contra Águilas, el sábado tropezó en su visita a Jaguares, en Montería, 2-1. Los verdolagas siguen en la búsqueda de su mejor versión. Aún les falta.



Santa Fe logró un valioso empate en su visita a Medellín, 1-1, en un partido marcado por la expulsión de su volante Christian Marrugo, por una falta a los dos minutos de juego. En todo caso, Santa Fe tuvo la ventaja, aunque al final casi pierde.



América muestra buena forma en el arranque de la Liga. Esta vez ganó en su visita al Pasto, 2-4. Facundo Suárez fue figura al anotar doblete; los otros tantos fueron de Darwin Quintero y Cristian Barrios. América es uno de los punteros, con 6 puntos.

El Cali tuvo su primer partido y no pasó de un empate sin goles contra el Once Caldas, en Palmaseca. El juez Wílmar Roldán no expulsó a un jugador del Cali por dura falta y no pitó un penalti para el local, esto tras revisar las jugadas en el VAR.

Resultados

Pereira 2-1 Huila

Medellín 1-1 Santa Fe

Jaguares 2-1 Nacional

Pasto 2-4 América

Cali 0-0 Once Caldas

Bucaramanga vs Junior (en juego)

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 Atlético Bucaramanga 7 3

2 América de Cali 6 3

3 Boyacá Chicó 6 2

4 Deportes Tolima 4 2

5 Jaguares de Córdoba 4 3

6 Atlético Nacional 4 3

7 Millonarios 3 1

8 Deportivo Pereira 3 2

9 Unión Magdalena 3 2

10 Independiente Santa Fe 2 2

11 Independiente Medellín 2 2

12 Envigado 2 2

13 Águilas Doradas 2 2

14 Junior 2 3

15 Once Caldas 2 3

16 La Equidad 1 1

17 Deportivo Cali 1 1

18 Deportivo Pasto 0 1

19 Alianza Petrolera 0 1

20 Atlético Huila 0 3







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

