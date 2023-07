Arrancó otra Liga, la ilusión de 20 equipos, el anhelo de todos de alcanzar la estrella de diciembre, algunos con fichajes que por su solo nombre ilusionan, y otros que en conjunto entusiasman, y están los equipos que mucho se reforzaron, y los que cambiaron de técnico, y los que mantuvieron la estructura, y los que no truenan mucho, y nadie quiere decepcionar, aunque el campeón será uno solo.



La compra del Huila

Nuevo dueño del Huila. Foto: Foto Carlos Andrés Vargas y EFE

El principal hecho de esta Liga que arrancó el viernes tiene que ver con uno de los equipos chicos que quiere gritar en grande: el Atlético Huila, que fue adquirido el pasado mayo por el dirigente ecuatoriano Michel Deller, el millonario que está detrás del exitoso club Independiente del Valle de Ecuador y que desembarca en el equipo opita, en una operación que rondó los 5,4 millones de dólares. Se trata de inyección económica para un equipo que, si sigue los pasos del club ecuatoriano, se proyecta en grande.

Nuevos técnicos

Hubert Bodhert, DT de Santa Fe. Foto: Santa Fe

El segundo gran hecho en esta Liga es por cuenta de nuevos entrenadores: Hubert Bodhert pasa de Alianza Petrolera a un Santa Fe repleto de novedades y con el reto de lavar su imagen tan golpeada; llega Lucas González al América, luego de saltar a la fama en Águilas Doradas, equipo que contrató un técnico con experiencia en eliminatorias mundialistas como el venezolano César Farías.



También el uruguayo Alfredo Arias, que tras su paso por Cali, Santa Fe y Peñarol, llega al Medellín. César Torres asume el reto de mantener en la pelea Alianza Petrolera, de gran temporada en el semestre anterior; Harold Rivera, tras su salida del equipo cardenal, llega a Unión Magdalena, mientras que Pompilio Páez asume en Jaguares. Y en la noche del pasado viernes, el Cali anunció a Jaime de la Pava en el puesto al que renunció Jorge Luis Pinto.

Refuerzos de lujo

Edwin Cardona con la camiseta del América. Foto: America de Cali

En cuanto a refuerzos, tras la salida de Juan Fernando Quintero del Junior –que fue el fichaje estelar y en deuda el semestre anterior–, es América el que sacude el mercado. Los fichajes de Víctor Ibarbo (que arranca temporada lesionado) y de Edwin Cardona (hasta anoche no oficializado) son los más importantes. Son dos jugadores de vasta experiencia, con paso por la Selección Colombia, que regresan al país para espantar los fantasmas de un presente incómodo: Víctor estaba en Japón, Edwin, estancado en Argentina. Con ellos el América asusta, porque además tiene a Darwin Quintero y Adrián Ramos.



Otros jugadores que generan buenas expectativas son el uruguayo Maximiliano Cantera que llegó al Nacional, Ánderson Plata que jugará en el Medellín, y el experimentado portero paraguayo Antony Silva, que firmó con Santa Fe. Entre los movimientos internos se destacan los traspasos de Marlon Torres de Santa Fe al Tolima, del argentino Gonzalo Lencina del Bucaramanga al Junior y de Wilson Morelo que pasa de Santa Fe a Águilas.

Un caso diferente es el de Millonarios, el campeón que los mira a todos desde el trono, y que no necesitó reforzarse para seguir teniendo favoritismo e ir a pelear otra vez la estrella. Aunque se le fue Óscar Cortés, al Lens de Francia, el equipo azul siempre encuentra recambio, gracias a su estructura y divisiones menores.

Grandes en emergencia

Nacional vs. Patronato Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

Hay equipos grandes que arrancan la Liga en llamas, como Nacional y Cali. Nacional es un interrogante. El subcampeón, el que perdió la final con Millonarios, quedó tan aturdido que se quedó sin técnico tras la salida de Autuori, y necesita replantarse a ver con qué armas es que va a ganar lo que acaba de perder. Nacional no está autorizado para segundos lugares, por eso la reciente final aún arde. Pero el panorama es incierto, por ahora está como DT interino William Amaral, el segundo de Autuori, y no se sabe por cuánto tiempo o quién llegará a apagar el incendio.



Cali tiene empeñada su grandeza. Se fue el técnico Jorge Luis Pinto, que no aguantó más. Cali va en caída libre y llega De la Pava a sacarlo de la crisis.

Descenso

Ricardo Márquez celebra el empate parcial del Unión Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En este segundo semestre empiezan a sonar las campañas del descenso. Huila y Unión Magdalena comienzan el torneo en zona roja y obligados a empezar a sumar de a tres, pero además hay varios equipos que están a la expectativa; entre ellos, dos históricos como Once Caldas y el Cali, que han dado muchas ventajas.





