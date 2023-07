Queda una semana de vacaciones en la Liga: el próximo 14 de julio comenzará una nueva edición del campeonato profesional del fútbol colombiano, según los horarios anunciados este viernes por la Dimayor.

En las primeras tres jornadas, que ya tienen programación de parte de la entidad, hay tres encuentros en los que aún no está definido el horario: Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó, en la fecha 1, y Santa Fe vs. Medellín y Nacional vs. Jaguares, en la 3.

Este semestre, además del nuevo campeón, se definirán los dos equipos que se irán a la B y los clasificados a las copas internacionales.

Así se jugarán las tres primeras fechas de la Liga

Esta es la programación anunciada por la Dimayor para las tres primeras jornadas de la Liga 2023-II:

Fecha 1

Viernes 14 de julio



Envigado vs Bucaramanga

4:00 p.m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Huila vs. Unión Magdalena:

7:40 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Sábado 15 de julio



Medellín vs. La Equidad

4 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Junior vs. Águilas Doradas

6:10 p. m.

TV: Win Sports +



Pasto vs. Millonarios

8:20 p. m.

TV: Win Sports +



Domingo 16 de julio



América vs. Tolima

5:15 p. m.

TV: Win Sports +



Once Caldas vs. Nacional:

7:30 p. m.

TV: Win Sports +



Lunes 17 de julio



Pereira vs. Cali

8 p. m.

TV: Win Sports +



Miércoles 19 de julio



Santa Fe vs. Jaguares

8 p. m.

TV: Win Sports +



Aplazado



Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó

Fecha 2

Viernes 21 de julio



La Equidad vs. Envigado

6:15 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Pasto vs. Alianza Petrolera

8:30 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Sábado 22 de julio



Bucaramanga vs. Huila

2 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Águilas Doradas vs. Nacional

4:10 p. m.

TV: Win Sports +



Unión Magdalena vs. América

6:20 p. m.

TV: Win Sports +



Millonarios vs. Pereira

8:30 p. m.

TV: Win Sports +

Pereira vs. Millonarios.

Domingo 23 de julio



Tolima vs. Once Caldas

3:45 p. m.

TV: Win Sports +.



Cali vs. Santa Fe

6 p. m.

TV: Win Sports +



Medellín vs. Junior

8:10 p. m.

TV: Win Sports +



Lunes 24 de julio



Jaguares vs. Boyacá Chicó

7 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +

Fecha 3

Sábado 29 de julio



Tolima vs. Águilas Doradas

4 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Alianza Petrolera vs. Millonarios

6:10 p. m.

TV: Win Sports +



Domingo 30 de julio



Once Caldas vs. Cali

3:30 p. m.

TV: Win Sports +



América vs. Pasto

5:45 p. m.

TV: Win Sports +



Huila vs. Pereira

8 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Lunes 31 de julio



Envigado vs. Unión Magdalena

4 p. m.

TV: Win Sports y Win Sports +



Junior vs. Bucaramanga

8 p. m.

TV: Win Sports +



Aplazados



Santa Fe vs. Medellín

Nacional vs. Jaguares



