Terminados los partidos del sábado de la jornada 16 de la Liga BetPlay, el panorama en los ocho clasificados empieza a definirse. Por lo menos, así parece verse en lo alto de la tabla.

La jornada sabatina

Junior derrotó 2-0 a Bucaramanga.

En el primer turno, Once Caldas venció al Cortuluá por la mínima diferencia en el Estadio Palogrande, de Manizales.



En un partido vibrante, Deportivo Pasto sorprendió al Deportes Tolima y lo derrotó en Ibagué con gol de Duvier Riascos.



En Bogotá, con un cabezazo de Kevin Salazar, La Equidad derrotó a Jaguares de Córdoba.



En el juego que cerraba la jornada sabatina, Junior demostró su casta y superó dos goles a cero al Atlético Bucaramanga.



Este domingo, habrá cuatro partidos más. El lunes, Patriotas y Envigado cerrarán la fecha.



Domingo



Águilas vs. Nacional (2:05 p. m. Win +)

Pereira vs. Millonarios (4:05 p. m. Win +)

América vs. Cali (6:10 p. m. Win +)

Medellín vs. Magdalena (8:05 p. m. Win Sports)



Lunes

​

Patriotas vs. Envigado (7:40 p. m. Win Sports)

Tabla de posiciones

Pos EQUIPO PT PJ

1 Atlético Nacional 33 / 15

2 Deportes Tolima 32 / 16

3 Millonarios 32 / 15

4 Independiente Medellín 26 / 15

5 Junior 26 / 16

6 Once Caldas 24 / 16

7 Atlético Bucaramanga 24 / 16

8 Envigado 23 / 15

9 Alianza Petrolera 23 / 16

10 La Equidad 22 / 16

11 Independiente Santa Fe 22 / 16

12 Jaguares de Córdoba 20 / 16

13 América de Cali 18 / 15

14 Deportivo Pasto 18 / 16

15 Cortuluá 16 / 16

16 Deportivo Pereira 16 / 15

17 Patriotas Boyacá 15 / 15

18 Águilas Doradas 15 / 15

19 Deportivo Cali 13 / 15

20 Unión Magdalena 9 / 15



