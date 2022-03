Mientras los principales torneos de clubes del mundo están en un receso por la fecha Fifa, la Liga BetPlay I-2022 sigue su camino.



Este sábado, 26 de marzo, se llevaron a cabo los primeros cuatro partidos de la fecha 13 que terminará el próximo miércoles con el partido entre Millonarios y Junior, en Bogotá.

Así va la Liga BetPlay

Equipos de la Liga Betplay.

La jornada sabatina empezó con la victoria de Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba. El equipo leopardo ganó 1-0 gracias a un tanto de penalti de Dayro Moreno, quien a sus 36 años sigue siendo sinónimo de gol en el fútbol profesional colombiano. En el minuto 84, Andrés Renteria, ex Atlético Nacional, entre otros, falló otro lanzamiento desde el punto blanco que pudo ser el empate para el equipo de Montería.



En el Polideportivo Sur de Envigado, el equipo naranja recibió al Once Caldas en un juego que entregó mucho más de lo que prometía sobre el papel. Envigado se fue adelante al minuto 39 con un tanto de Diego Moreno. Luego, el joven Marcelino Carreazo fue expulsado por un manotazo en el rostro del paraguayo Báez. En el 84, Mender García recibió la segunda amarilla y certificó la segunda expulsión del blanco blanco. A pesar de estar con nueve hombres, Once Caldas empató en el 90+1 gracias a un tiro penal que hizo efectivo Ayron del Valle. 1-1 terminó el juego.



Unión Magdalena, después de más de un mes, volvió a ganar en la Liga BetPlay. Su víctima fue Águilas Doradas, club al que derrotó 2-1. Los goles del ciclón bananero fueron obra de Fabián Cantillo y José Lloreda. Jhonatan Agudelo descontó para Águilas.



En el último partido del día, Deportivo Pereira e Independiente Medellín repartieron honores y casaron un empate a un gol. La gran figura del compromiso fue Carlos Ramírez, el defensor del cuadro matecaña, que marcó el gol de su equipo y tuvo una participación destacada en la última línea.

La tabla de posiciones

Con más de media fecha por jugarse, así va la tabla de posiciones.



1. Millonarios 26 puntos.

​2. Atlético Nacional 24 puntos.

3. Deportes Tolima 23 puntos.

4. Deportivo Independiente Medellín 22 puntos.

5. Once Caldas 21 puntos.

6. Envigado 20 puntos.

7. Independiente Santa Fe 19 puntos.

8. Junior 19 puntos.

9. Atlético Bucaramanga 18 puntos.

10. Equidad 17 puntos.

11. Alianza Petrolera 16 puntos.

12. Cortuluá 16 puntos.

13. Jaguares de Córdoba 16 puntos.

14. América de Cali 15 puntos.

15. Deportivo Pereira 15 puntos.

16. Águilas Doradas 15 puntos.

17. Patriotas 12 puntos.

18. Deportivo Pasto 10 puntos.

19. Unión Magdalena 9 puntos.

20. Deportivo Cali 8 puntos.



El resto de la fecha

Domingo 27 de marzo



Deportivo Cali vs. Cortuluá



Hora: 3:10 PM



Alianza Petrolera vs. Patriotas



Hora: 5:15 PM



Deportes Tolima vs. América de Cali



Hora: 7:30 PM





Lunes 28 de marzo



Deportivo Pasto vs. La Equidad



Hora: 5:30 PM



Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe



Hora: 7:35 PM





Miércoles 30 de marzo

​

Millonarios vs. Junior



Hora: 8:00 PM



