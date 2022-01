La Liga de fútbol colombiano avanza en su segunda jornada, con Santa Fe como líder parcial, a falta del complemento de la jornada, entre miércoles y jueves.



Sannta Fe mostró progresos, dejó atrás las angustias del debut contra La Equidad y tuvo contundencia para vencer a un muy flojo Águilas Doradas este martes, en El Campín, con un 3-0 que le permite volver a sumar de a tres luego de cinco encuentros sin hacerlo en la Liga.



Por su parte, Millonarios empató 0-0 contra Bucaramanga, en un juego con pocas emociones.



Además, Envigado derrotó 1-0 a Deportivo Pasto.

Partidos del miércoles

El Deportivo Cali y el Deportes Tolima reeditarán el miércoles la final de la liga colombiana en la segunda jornada del Torneo Apertura, a la que ambos equipos llegan luego de haber perdido en su primer partido y con la mirada puesta en conseguir los tres puntos.



La Equidad vs. Once Caldas 2 p. m.

Jaguares vs. Cortuluá 4:05 p. m.

Cali vs. Tolima 6:10 p. m.

Nacional vs. Junior 8:15 p. m.



La jornada se complementa el jueves con los partidos:

Magdalena vs. Alianza 4 p. m.

Patriotas vs. Medellín 6:05 p. m.

Pereira vs. América 8:10 p. m.

Posiciones parciales

POSICIONES PT PJ

1 Independiente Santa Fe 4 2

2 Millonarios 4 2

3 Junior 3 1

4 Alianza Petrolera 3 1

5 Jaguares de Córdoba 3 1

6 América de Cali 3 1

7 Independiente Medellín 3 1

8 Envigado 3 2

9 Atlético Bucaramanga 2 2

10 Atlético Nacional 1 1

11 La Equidad 1 1

12 Unión Magdalena 1 1

13 Cortuluá 1 1

14 Once Caldas 1 1

15 Águilas Doradas 1 2

16 Deportivo Cali 0 1

17 Deportivo Pereira 0 1

18 Deportes Tolima 0 1

19 Patriotas Boyacá 0 1

20 Deportivo Pasto 0 2



