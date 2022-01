Dimayor dio a conocer los días, las horas y la televisión de los partidos de las primeras cinco jornadas del rentado colombiano.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2022

Primera fecha





20 de enero



Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win+



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



21 de enero



Independiente Santa Fe vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



22 de enero



Cortuluá FC vs Atlético Nacional

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+



Once Caldas vs Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win / Win+



Junior FC vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



23 de enero



Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Jaguares FC vs Deportivo Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+

Segunda fecha



25 de enero



Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win / Win+



Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



26 de enero



La Equidad vs Once Caldas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+



Jaguares FC vs Cortuluá FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win / Win+



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:15 pm

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



27 de enero



Unión Magdalena vs Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win / Win+



Patriotas FC vs Independiente Medellín

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Tercera fecha



29 de enero



Cortuluá FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win / Win+



Águilas Doradas vs Once Caldas

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win+



Junior FC vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



30 de enero



Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+

Millonarios vs. América. Foto: Dimayor



31 de enero



Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win / Win+



Deportes Tolima vs Unión Magdalena

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Cuarta fecha



2 de febrero



Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win / Win+



Envigado FC vs Millonarios FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



3 de febrero



La Equidad vs Águilas Doradas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+



Unión Magdalena vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win / Win+



Jaguares FC vs Patriotas FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win / Win+



Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



4 de febrero



Cortuluá FC vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+



Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

El gol de Águilas contra Santa Fe Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Más

Quinta fecha

5 de febrero



Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



6 de febrero



Patriotas Boyacá vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+



Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win / Win+



Millonarios FC vs Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



7 de febrero



Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+



Junior FC vs Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



8 de febrero



Independiente Medellín vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pereira vs Once Caldas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+





