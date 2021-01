EN VIVO: un así va la segunda fecha de la Liga Betplay

La Liga Betplay cumple su segunda jornada y tras cinco compromisos estos son los resultados y las posiciones del rentado local.

Resultados



Medellín 2, Patriotas 1



Envigado 0, Pasto 1



América 1, Águilas Doradas 1



Jaguares 2, Bucaramanga 1



Pereira 0, Cali 1

​

Hoy



La Equidad vs. Nacional



Once Caldas vs. Junior



Aplazados

​

Santa Fe vs. Tolima



Boyacá Chicó vs. Millonarios



Tabla de posiciones



Pos. Equipo Pts. PJ PG PP PE GF GC Dif.

1. Cali 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Pasto 4 2 1 0 1 3 2 1

3. Nacional 3 1 1 0 0 2 0 0

4. Bucaramanga 3 2 1 1 0 3 2 1

5. Junior 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Millonarios 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Medellín 3 2 1 1 0 2 2 0

8. Jaguares 3 2 1 1 0 2 2 0

9. La Equidad 1 1 0 0 1 2 2 0

10. Alianza Petrolera 1 1 0 0 1 2 2 0

11. Once Caldas 1 1 0 0 1 1 1 0

12. Águilas Doradas 1 1 0 0 1 1 1 0

13. América 1 1 0 0 1 1 1 0

14. Tolima 1 1 0 0 1 1 1 0

15. Pereira 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Patriotas 0 1 0 1 0 1 2 -1

17. Envigado 0 2 0 2 0 0 2 -2

18. Boyacá Chicó 0 1 0 1 0 0 2 -2

19. Santa Fe 0 1 0 1 0 0 2 -2



