¡Tome nota! Definida la programación de la primera fecha de la Liga

La Dimayor dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga, en la que Millonarios oficiará de local en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido contra Envigado. Además, Patriotas vs. América fue aplazado.



Le puede interesar: (Esto fue lo que pagó el Everton por James Rodríguez).

Programación:

16 de enero



Millonarios vs. Envigado FC

Hora: 5: p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Junior vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



17 de enero



Deportivo Pasto vs. La Equidad

Hora: 2 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p .m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs. Jaguares

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win/Win+



18 de enero

Deportes Tolima vs. Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



19 de enero



Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó FC

Hora: 7:40 p .m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



20 de enero



Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Por definir



Patriotas FC vs América de Cali



*Este partido será programado cuando se disponga de un escenario deportivo para disputarlo.



Descanso



Águilas Doradas



DEPORTES