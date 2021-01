Asamblea de la Dimayor estudiará calendario y el arranque del fútbol

Una agenda movida tendrá este jueves la asamblea de la Dimayor, en la que se decidirá si se mantiene el calendario ya establecido o si se modifica, por petición del presidente de Jaguares, Nelson Soto, la aprobación de la reforma de estatutos para permitir descenso en junio y diciembre. Además, si se implementará el VAR en el inicio de la Liga.



Le puede interesar: (Entrevista: las confesiones del elegido mejor DT de tenis del mundo).

El tema más álgido es que Jaguares se siente perjudicado por el calendario que anunció la Dimayor el 30 de diciembre. “El sorteo que se inventaron no puede ser válido. Se pierde el equilibrio deportivo y se violan los estatutos”, dijo Soto.



“La mayoría de equipos están conformes con lo que se ha hecho, Jaguares tiene su punto. Si su presidente cree que hay una inequidad, no hay problema, la revisamos”, dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en Zona Libre de Humo.



Hay otra problemática: la falta de estadios para jugar la primera fecha, pactada para este fin de semana.



También lea: (Análisis: ciclismo, contra las cuerdas, 21 pruebas canceladas en 2021).



En Bogotá, las canchas de El Campín y de Techo están en zonas de cuarentena y no serán prestadas para el partido Millos vs. Envigado, que se jugaría en Manizales. En Tunja se plantean no prestar el estadio por la alerta naranja que hay a causa de la covid-19 y no se sabe si se pueda jugar el partido Patriotas vs. América.



Además: (DIM le propinó otro golpe al Junior de Amaranto: lo sacó de la Copa).



El compromiso de la Copa Colombia entre Tolima y Nacional, programado para hoy, fue aplazado anoche porque Armenia, donde se iba a jugar, no prestó el estadio, al igual que Pereira. El Manuel Murillo Toro, de Ibagué, está en obras para el Suramericano Sub-20.



DEPORTES