El poderoso Junior inicia su camino en la Liga colombiana

Con la expectativa que genera un equipo lleno de nuevas caras, que viene de tres finales consecutivas y que tiene en el banco al entrenador más exitoso en todo la historia de la institución, comenzará Junior la Liga colombiana este sábado contra La Equidad, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El pitazo inicial deberá escucharse a las 6:10 p. m.

“El Junior y el fútbol es alegría es una fiesta y queremos que nuestros hinchas estén felices. Entiendo que hay una gran expectativa por como hemos conformado el equipo. Esto lo hacemos por la gente”, comentó con amplia sonrisa hace unas semanas Fuad Char, máximo accionista del conjunto rojiblanco.



En cuanto a lo deportivo, es claro que la llegada de nueve jugadores marca un reto importante para el entrenador Julio Comesaña y sus compañeros de cuerpo técnico. Lograr la colectividad que permita salir a jugar con seguridad, en busca de ganar en cualquier cancha, es una tarea, que más allá de lo complejo, comenzará a ser pedida por la hinchada más temprano que tarde.



No ha habido puesta a punto del equipo porque no lo tenemos todavía definido. “Tenemos muchos jugadores nuevos, otros que no están, hay cuatro en la sub 23, (Ditta, Fuentes, Cetré y Sandoval), dos suspendidos. Pienso que tenemos que hacer una incorporación más porque hay algunas zonas de la cancha donde estamos un poco desprotegidos. Será una situación a conversar con la dirigencia del club y vamos a ver si existe la posibilidad presupuestal”, dijo Comesaña esta semana.

Plantel cotizado

‘Transfermarkt’ es reconocido medio que se encarga de hacer valoraciones financieras de jugadores y nóminas, Pues según este portal, reveló que Nacional tiene un avalúo de 24 millones 63 mil euros, y por ende es el conjunto más costoso en el balompié colombiano. Junior aparece en el segundo lugar con 24 millones 58 mil euros. No obstante, el cuadro rojiblanco sí cuenta con el jugador más valioso del país, que es Miguel Borja, avaluado en 4 millones de euros, mientras que el mejor avaluado de Nacional es Jarlan Barrera, con 3 millones de euros.



Las nuevas caras de Junior para este semestre son: Miguel Ángel Borja, Carmelo Valencia, Dany Rosero, Larry Vásquez, Fabián Viáfara, Didier Moreno, Cristian Higuita y Jeison Angulo.

Alineación probable:

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Cristian Higuita, Didier Moreno, Sherman Cárdena, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Daniel Moreno.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

BARRANQUILLA