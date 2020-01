Envigado será el anfitrión en el regreso del Boyacá Chicó

Envigado, que para este año tuvo más bajas que altas, espera arrancar un torneo en el que no le respire en el hombro el tema del descenso; del que se salvó el año pasado por apenas dos puntos.

Las novedades principales que llegaron al club anaranjado, que dirige el español José Arastey son: Jorge Aguirre, Jhoaho Hinestroza, Jorge Soto y Jean Lucas Rivera.



Asimismo, los canteranos Yeferson Rodallega (lateral izquierdo (2000)), Sebastián Betancur (lateral derecho (1999)), Joan Parra (arquero (2000)), Carlos Paternina (volante (2001)) y Juan Camilo Suárez (defensa central (1999)) llegaron al grupo profesional para aportar con su fútbol.



Cabe recordar que los jugadores que salieron del plantel naranja fueron: Alexis Zapata (Emelec de Ecuador), Ernesto Hernández (Unión Magdalena), Humberto Mendoza, Yamilson Rivera, Jonathan Estrada, Juan Esteban Jiménez, Juan Alberto Mosquera, Nicolás Giraldo, Arley Rodríguez y Cristian Arrieta (América de Cali).



Para el partido contra Boyacá Chicó el equipo envigadeño tuvo una pretemporada a doble jornada.



“Mañana y tarde trabajamos en lo físico, táctico y futbolístico. Tenemos jugadores de experiencia, otros jóvenes con muchos partidos y hay caras juveniles con ganas de mostrarse. El anhelo es cumplir los objetivos del año y tener un gran semestre”, expresó el asistente técnico Andrés Orozco.



Mientras que para el técnico español, José Arastey, la búsqueda de refuerzos este semestre fue lenta, aunque reconoció que el objetivo de Envigado es dar a conocer a los jóvenes que se forman en su cantera.



“Como primera medida pensamos en darle continuidad al equipo que terminó el año pasado. Son jugadores que su nivel ha ido en aumento y están haciendo las cosas mucho mejor”, indicó Arastey.



Envigado, en la clausura del año pasado, se ubicó en el puesto 16, tras 23 puntos conseguidos.



“Llego a un equipo en el que todos son humildes y donde han salido figuras de talla mundial, eso me tiene muy contento y concentrado en lograr mis objetivos. Vengo a trabajar y a aportar lo que he aprendí en equipos como Nacional”, apuntó Jean Lucas Rivera.



Jorge Soto, por su parte, está feliz de llegar a Envigado, considera que su paso al naranja se debe a su gran actuación en Leones el año pasado. “Todo esto es un premio a todo lo que di el año pasado”, finalizó.



En cuanto a la nómina titular se evidenció que tendrá dos variantes respecto a la que terminó actuando el año pasado, son ellos el juvenil Juan Camilo Suárez y el ex Atlético Nacional Jean Lucas Rivera.



La boletería para este encuentro tendrá un valor de 40 mil pesos, sólo estará habilitada la tribuna occidental.

Alineación probable

Envigado: Santiago Londoño; Juan Camilo Suárez, Santiago Noreña, Luis Tipton y Santiago Jiménez; Jairo Palomino, Iván Rojas, Yeison Guzmán, Jean Lucas Rivera y Paternina; John Durán. D.T.: José Arastey.





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado