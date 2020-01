Chicó perdió en su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano

Antes de que el árbitro Luis Perdomo hubiera expulsado a Dayron Benavides, en el minuto 22 del primer tiempo, el partido había tenido tres jugadas de gol, un tiro libre de Luis Tipton que atajó Pablo Mina, un remate por encima del travesaño de Mateo Palacios y un disparo de media distancia de Jean Rivera que rechazó el arquero Mina en la raíz de su poste derecho.

Luego de la expulsión de Benavides el equipo de Boyacá Chicó hizo movimientos para llenar el hueco que dejaba la expulsión de su defensor. Se plantó en su zona y aminoró a Envigado que no aprovechó que tenía la superioridad numérica en el terreno de juego.



Así entonces, las siguientes acciones de peligro fueron 50-50 para ambos equipos. Por el visitante fue Echeverri el que lo intentó con un cabezazo que pasó muy cerca del ángulo derecho del arco envigadeño. Luego fue Mina el que evitó otro embiste de Envigado de media distancia.



Las dos últimas llegadas del primer tiempo fueron un remate de Palomino, que atajó el arquero Londoño, y un tiro libre de Tipton, que pasó muy cerca del poste derecho del arco boyacense.



En la parte complementaria Chicó optó por no regalar ni un centímetro de su zona, se atrincheró, para luego sorprender en el área rival cuando su contrincante perdía el balón.



Con estas condiciones establecidas el que atacó primero fue Jean Rivera, con un remate que exigió nuevamente al arquero Pablo Mina, figura hasta ese momento del partido.



El contraataque de Boyacá lo protagonizó Edison Palomino con una jugada individual, en la que se sacó al arquero Londoño y pateó hacia al arco, contando con tan mala suerte que el defensor Santiago Jiménez había previsto sus malas intenciones y se anticipó al balón antes de que traspasara la raya de gol.



El que no perdonó, en el minuto 12, fue Yeison Guzmán, de tiro libre, (con intención o no) hizo que el balón pegara en el travesaño y luego picara dentro del área de gol, convirtiendo así la única anotación del compromiso y recargar el marcador a favor de los envigadeños.



Cinco minutos después tuvo Chicó para lograr el empate, ante un error en la salida de la defensa local, Brayan Hureña se quedó con el balón, encaró al arquero Londoño, ya lo tenía vencido, muy afuera de su arco, pero al momento de pegarle a la pelota la mandó por un costado, a unos 50 centímetros de la base del poste derecho.



A partir de ahí el partido cayó en un bache, el balón no tuvo profundidad en las áreas de los equipos, hasta que en el minuto 2 del tiempo de reposición los pocos hinchas en la tribuna volvieron a sentir una emoción, esta vez con un balón englobado de Wilmar Jordan, que quiso sorprender a Pablo Mina, no obstante el arquero que debutaba con Chicó volvió a responder de manera acertada; que de no haber sido por el gol que recibió de tiro libre, hubiera sido el jugador del compromiso.



En la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020 Envigado visitará a Santa Fe, el próximo jueves a las 6:05 de la tarde, mientras que Boyacá Chicó jugará su primer clásico del año contra Patriotas Boyacá, el miércoles, a las 6:10 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Boyacá Chicó 0

Envigado: Santiago Londoño (6); Santiago Jiménez (6), Francisco Báez (6), Santiago Noreña (6) y Luis Tipton (6); Jairo Palomino (6) y George Saunders (5); Jean Rivera (6), Jhoaho Hinestroza (5) y Yeison Guzmán (7); Jhon Durán (6).



DT: José Arastey.



Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Jordy Monroy (5), Camilo Pérez (5), Dayron Benavides (4) y Jarol Martínez (5); Frank Lozano (5) y Brayan Hureña (3); Edison Palomino (3), Mateo Palacios (4) y Nelino Tapia (4); Diego Echeverri (5).



DT: Jhon Gómez.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Jorge Aguirre (5) por George Saunders (1 ST), Iván Rojas por Jhoaho Hinestroza (16 ST) y Wilmar Jordan por Jhon Durán (19 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Jhon Mena por Diego Echeverri (30 ST), John González por Mateo Palacios (30 ST) y Jacobo Pimentel por Edison Palomino (43 ST).



Goles de Envigado: Yeison Guzmán (12 ST).



Goles de Boyacá Chicó: no hubo.



Amonestados: Tipton, Báez (Envigado); Echeverri (Boyacá Chicó).



Expulsados: Dayron Benavides (22 PT, roja directa).



Figura: Yeison Guzmán (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Perdomo (5).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

