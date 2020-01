Cali aprovechó las debilidades de Bucaramanga: lo venció 0-2

Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali debutaron en la liga I – 2020, en compromiso disputado en el estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barrancabermeja, debido a que el escenario Alfonso López, de la capital santandereana, no puede ser utilizado en las primeras fechas por el conjunto leopardo, ya que allí se disputará el cuadrangular final del torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

Sonaría el silbato del juez central y rodaría la esférica en un nuevo campeonato lleno de ilusiones para los equipos en contienda. Los primeros minutos, evidenciaron la iniciativa para Deportivo Cali que con orden táctico intentaba llegar sobre la portería adversaria.



El primer gol del partido se concretó en el minuto 3 del primer tiempo, cuando en cobro de tiro libre, el jugador Deiber Caicedo decreta el uno por cero para el Cali, en anotación sobre el palo de la mano izquierda del portero Vargas.



Ahora bien, en el minuto 19 del primer tiempo abandonaría la cancha por lesión el defensa central de Atlético Bucaramanga Eder Castañeda, en su reemplazo ingresaría el defensor uruguayo Steve Makuka. Sobre el minuto 24, Jhon Pérez estrella un balón en el horizontal en lo que pude ser el gol de la paridad, en remate de media distancia.

De otra parte, el juez central del compromiso concedió un minuto para la respectiva hidratación de jugadores y árbitros, ante la fuerte temperatura y alta humedad en el puerto petrolero.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Deportivo Cali, un equipo ordenado en defensa y con transiciones rápidas, mientras que Atlético Bucaramanga, que generó tres opciones de gol no pudo encontrar el camino para empatar el partido.



Para la segunda mitad, Deportivo Cali toma nuevamente la iniciativa en los primeros minutos ante la pasividad del equipo leopardo que lucía impreciso en la entrega del balón. Ahora bien, el conjunto azucarero con la estrategia del contragolpe inquietó en dos oportunidades la portería adversaria, sin poder concretar gol.



Atlético Bucaramanga con el paso de los minutos en el segundo tiempo, perdió presencia ofensiva en el área del Cali, puesto que el conjunto visitante se mostró corto entre líneas y con doblaje en las marcas para no permitir espacios al conjunto leopardo.



En el minuto 37 del segundo tiempo el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor del Cali, después de una falta que comete el portero Vargas sobre el jugador Angulo. El encargado del cobro en el minuto 39 fuel el jugador Agustín Palavecino, quien remató, rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Vargas, quien fue al otro costado, de esta forma, Deportivo Cali anotaría el dos por cero a su favor.



Terminaría el partido con la victoria dos por cero para Deportivo Cali, que en condición de visitante logra sumar tres puntos que lo ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que Bucaramanga sumido en un mar de dudas, espera recuperar terreno y comenzar a sumar.

Síntesis

Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas (5), Jair Palacios (5), Gustavo Chará (5), Eder Castañeda, German Gutiérrez (6), Henry Rojas (5), Homer Martínez (5), Ever Valencia (4), Jhon Pérez (6), Kevin Aladesami (5) y Rubén Rojas (5).

DT: José Manuel Rodríguez.



Deportivo Cali: David González (6), Juan Angulo (6), Hernán Menosse (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6), Jhojan Valencia (6), Andrés Colorado (6), Agustín Palavecino (6), Deiber Caicedo (7), Kevin Velasco (5) y Jesús Arrieta (5).

DT: Alfredo Arias.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Cali: Caicedo (3PT) y Palavecino (39 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Steve Makuka (6) por Castañeda (19 PT), Diego Herazo (5) por Aladesami (1 ST) y Roger Torres por Valencia (30 ST).



Cambios Cali: Carlos Lizarazo (6) por Valencia (34 PT), Andrés Arroyo (6) por Arrieta (11 ST) y Kevin Moreno por Velasco (36 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Cali: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Rojas (25 PT), Herazo (9 ST) y Vargas (37 ST).



Amonestados Cali: Arrieta (21 PT), Valencia (30 PT), Palavecino (7 ST) y Caicedo (43 ST).



Detalle: Agustín Palavecino anotó su primer gol de penal, en la liga I - 2020.



Figura: Deiber Caicedo Deportivo Cali (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Keiner Jiménez Salas (6).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

BucaramangA