La liga colombiana comenzará a rodar el este jueves con 20 equipos, seis de ellos dirigidos por técnicos extranjeros: tres argentinos, un chileno, un venezolano y un colombo-uruguayo. Y con la novedad del VAR presente en todos los compromisos.



El apretado torneo abrirá fuegos con el lance entre Águilas Doradas, dirigido por el exmundialista Leonel Álvarez, y Atlético Bucaramanga, al mando del argentino Néstor Craviotto. Ese mismo día irán al campo América de Cali, que tiene en el banco al colombiano Juan Carlos Osorio, y Envigado, cuyo estratega es el local Alberto Suárez.



El viernes se enfrentarán Santa Fe, cuyo estratega es el argentino Martín Cardetti, y La Equidad, con Alexis García. Cardetti fue nombrado el año pasado en reemplazo del colombiano Grigori Méndez, que no logró clasificar al Expreso rojo a los cuadrangulares semifinales.



El chileno Manuel Suárez tendrá la responsabilidad de guiar al Cortuluá, que volvió a la A. Su debut en el banco será el sábado, contra el Atlético Nacional. Suárez, de 49 años, fue asistente técnico de la selección chilena en los tiempos de Juan Antonio Pizzi. Por otro lado, el argentino Juan Cruz Real tiene las riendas del Junior, el equipo que ha contratado los mejores refuerzos, entre ellos al goleador Miguel Ángel Borja y el volante Yesus Cabrera, que vienen del fútbol brasileño.



Mientras tanto, el Deportivo Cali, actual campeón, debutará el domingo ante Jaguares. Los Azucareros están bajo la batuta del venezolano, Radael Dudamel. Este entrenador llegó al Cali en septiembre pasado y pudo explotar las mejores virtudes de jugadores como el arquero uruguayo Guillermo de Amores, y los delanteros Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado.



Por último, Julio Comesaña, uruguayo nacionalizado colombiano, sigue con el Independiente Medellín, que tendrá como primer rival al subcampeón Deportes

Tolima. A la par con la liga, en la Copa Libertadores estarán Deportes Tolima, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Nacional, mientras en la Sudamericana lo harán América de Cali, Junior, Independiente Medellín y La Equidad.

Todos con VAR

Como gran novedad para este campeonato está la confirmación de que todos los partidos tendrán servicio de VAR; tal como anunció la Dimayor desde el semestre pasado.



Esta medida la adoptó la DImayor para garantizar la equidad en todos los partidos y para todos los equipos.



El pasado 18 de diciembre finalizó la capacitación de 32 nuevos árbitros del Fútbol Profesional Colombiano en la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.

Designaciones

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los primeros partidos válidos por la Fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022.



LIGA BetPlay DIMAYOR I- 2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 1



ÁGUILAS DORADAS VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

CENTRAL HECTOR RIVERA – NARIÑO

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: MARY BLANCO – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: HEIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: JUAN VACA – BOGOTÁ

Observador VAR: GUSTAVO GONZALEZ – FEDERACIÓN





AMÉRICA DE CALI VS ENVIGADO FC

CENTRAL LIZ MAIR SUÁREZ – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: NOLBERTO ARARAT – VALLE

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

Observador VAR: RAMÓN GIRÓN – FEDERACIÓN





INDEPENDIENTE SANTA FE VS LA EQUIDAD

CENTRAL DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: ÉLKIN ECHAVARRIA – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: JOHN AGUILAR – RISARALDA

Cuarto Árbitro: WÁNDER MOSQUERA – CMARCA

VAR: ALEXÁNDER OSPINA – QUINDÍO

AVAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

Observador VAR: PEDRO BELLO – FEDERACIÓN





DEPORTIVO PASTO VS MILLONARIOS

CENTRAL JOSE ORTIZ – NORTE

Asistente Nro. 1: MARIO TARACHE – CASANARE

Asistente Nro. 2: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Cuarto Arbitro: JONATHAN ORTIZ – NARIÑO

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO



