Los 10 hechos de la Liga: hecatombe de Junior, el primero (Meluk le cuenta)

1.La hecatombe de Junior. La eliminación de Junior es el fracaso más grande y el hecho más significativo de la fase clasificatoria de la Liga I-2023.

Hace apenas 4 meses era el equipo más envidiado de toda la Liga por el plantel de lujo que conformó encabezado por el estelar y costoso volante creativo Juan Fernando Quintero (considerado en su momento como la gran contratación de la Liga), que lleva más de dos meses sin jugar por una lesión.



El Junior se reventó en mil pedazos y desde muy rápido y los índices acusadores señalan a los jugadores.

Bolillo Gomez. Foto: FOTOS JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

El entrenador Arturo Reyes fue relevado por Hernán Darío Gómez, que hizo cambios significativos en la nómina, empezando por la salida del portero y capitán Sebastián Viera, que fue reportado como lesionado. El equipo reaccionó y alcanzó a ser séptimo. Faltando dos jornadas estalló un escándalo por indisciplina de un grupo de jugadores que derivó en el despido del delantero Luis ‘Chino’ Sandoval, y en una investigación que exculpó a otros cuatro jugadores.



Es la primera vez tras 10 ligas que Junior queda eliminado de los cuadrangulares semifinales.

2.El vuelo muy alto de Águilas.

Águilas vs. La Equidad. Foto: Dimayor

Uno equipo chico metido a grande. Fue el primer clasificado y el primero en sorprender en el arranque de la Liga, en la que ha sostenido su regularidad de resultados (siempre estuvo entre el grupo de clasificados) basado en un juego ofensivo de presión y de seguridad defensiva. ¡Y terminó de primero!



Su entrenador, el bogotano Lucas González (41 años), llego sorpresivamente al cargo en reemplazo de Leonel Álvarez, quien estuvo a punto de convertir al equipo en finalista.



González se ha convertido en una sensación local con esta, su ópera prima como entrenador principal, tras haber estudiado en Australia y España (en el Barcelona) y haber sido asistente.



Su discurso repleto de los términos de moda del juego posicional lo han hecho ser catalogado de arrogante por otros entrenadores, ellos más veteranos y experimentados, se ha visto hecho en un equipo liderado por la funcionalidad y claridad del novel volante de primer línea Kevin castaño (ya convocado a la Selección Colombia) y por los goles del veterano artillero Marco Pérez.



Es un equipo que practica el control del balón, remata al arco, precisión de tiro y recuperación de balón.

3.La megacrisis del Cali.

Kevin Velasco celebra gol con el Cali. Foto: @juanfotosadn

Este torneo ha sido la continuación de la pesadilla para el deportivo Cali que, confiado en el trabajo riguroso y sapiente de su afamado entrenador, Jorge Luis Pinto, se pensó que la recuperación del equipo sería franca, pero eso no ocurrió.



Por el contrario, el equipo se desplomó y se acercó peligrosamente a la zona de pérdida de categoría. El descenso se hará efectivo el próximo semestre.



Coincidió que la reacción futbolística y de resultados, que tuvo al equipo con la posibilidad matemática de clasificación hasta la antepenúltima jornada, llego con el pago de salarios que se hizo al plantel. Cali, que vive la crisis institucional más grave de su historia, que lo amenaza incluso con la desaparición, entró en paro de jugadores hace 48 horas que reclamaba n el abono de una parte de la deuda salarial y se pensó que incluso no jugaría con un equipo juvenil.

4. De Millonarios a Nacional.

Leonardo Castro celebra el 2-1 parcial para Millonarios. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Los dos equipos más grandes del país se constituyeron en otro de los hechos que dejó la fase de ‘Todos contra todos’.



Millonarios por su regularidad de juego y sus resultados sostenidos en los últimos dos años, con un estilo elogiado por el grueso de la crítica y la afición, ha consolidado incluso una alineación de suplente que conserva sus formas de juego, mientras se nutre de jugadores de sus divisiones menores.



Ese modelo de apelar a los jugadores del semillero propio lo implanto Nacional, en manos del veterano y afamado entrenador brasileño Paulo Autuori.

Su juego menos vistoso, de menos trámite, con más efectividad y verticalidad de ataque, y practicidad defensiva, lo hizo blanco de críticas por parte de la prensa, pero con la utilización de muchos valores juveniles en la obtención de las victorias que lo catapultaron al vagón de punta de la tabla, muchas de las críticas se apagaron y algunas se convirtieron en elogios.

5. Pereira, el campeón eliminado.

Pereira celebra gol en Copa Librttadores. Foto: AFP

Hace apenas 5 meses, Pereira celebrara el primer título de su historia. Un campeonato fugaz. Ahora, eliminado, aquella inmensa alegría se ve tan lejana.



¿Qué pasó? Simple: que el de esta Liga es otro equipo diferente al que logró la estrella de diciembre del 2022. 14 jugadores salieron del equipo, entre ellos, los integrantes de su columna vertebral: el portero, el zaguero central, el volante eje y el goleador.

Salieron 13 jugadores: Dubán Palacio, Andrés Correa, Jader Maza, Leonardo Castro, Harlen Castillo, Luis López, Daniel Linarez, Yeiler Góez, Harlin Suárez, Kevin Lugo, José Sinisterra, Leider Berrío, Brayan León.



Legaron 16 jugadores: Larry Angulo, Edisson Restrepo, Santiago Ruiz, Eber Moreno, Kevin Palacios, Johan Bocanegra, Thomas Gutiérrez, Diego Hernández, Geisson Perea, Kevin Aladesanmi, Yesus Cabrera, Arley Rodríguez, Aldair Quintana, Ángelo Rodríguez y Kener Valencia, Juan Camilo Moreno. ¿Algo más que decir…?

6. Santa Fe: un león sin garras.

Gerardo Bedoya, DT DE Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

Con un plantel de renombre y en apariencia altamente competitivo se quedó por fuera. El equipo no pudo encontrar nunca el nivel de juego con Hárold Rivera y terminó peleado con la tribuna y las mayoría de las cabinas de prensa.



Quedó la sensación de que el cambio de entrenador (Gerardo Bedoya solo asumió como encargado para los últimos dos partidos) fue tardío. El triunfo 5-0 sobre el colero Huila fue una distracción de esperanza en la ilusión de clasificar en el primer juego que dirigió Bedoya, pues el el partido definitivo, en la última fecha, un Once Caldas, apenas discreto, le ganó 3-1.



7. Boyacá y Alianza, adentro.

Facebook Twitter Linkedin

No es un hecho para nada menor que el recién ascendido, después de año y medio en la B, Boyacá Chicó haya clasificado. La primera mitad del torneo fue sensacional. Incluso en la fecha 9 fue el líder de la Liga.



Esa maratón de puntos le dio el colchón suficiente para administrar la clasificación, a pesar del bajón en la segunda parte de la fase ‘Todos contra todos’ y poner tierra de por medio a la zona del descenso, guiado por su DT y exjugador (2006 al 2013), el mexicano Mario García.



Alianza Petrolera es un equipo hecho por Hubert Bodhert, un entrenador competente que siempre hace equipos competitivos.



Coincide con Boyacá Chicó en que su primer objetivo para esta Liga era alejarse del descenso, pues arrancó cerca de la zona de pérdida de la categoría, con la base de jugadores que se mantiene de torneos pasados y en el firme convencimiento de los directivos en el trabajo y manejo de grupo del entrenador.

8.El blanco la ve negra.

Once Caldas. Foto: VIZZOR IMAGE - DIMAYOR

Once Caldas se apuntó su octava eliminación consecutiva y está en plena discusión de la permanencia en la categoría.



A pesar de tener al segundo goleador del campeonato, el desequilibrio emocional por la confrontación entre el primer entrenador, Diego Corredor, la prensa y la hinchada, hizo que el equipo perdiera su única arma (la idea de seguridad defensiva) y cayera en un sin sentido. No ganaba desde octubre del año pasado.



El cambio de entrenador, a Pedro Sarmiento asistido por Hernán Darío Herrera, no dio frutos en un comienzo y solo vino a reaccionar en las últimas jornadas, en las que consiguió un par de victorias logro salir del último lugar de la tabla.



El futuro del Once Caldas, de no haber una fuerte reacción directiva para reforzar al equipo en lugares clave, se ve negro con el descenso en ciernes.

9. Solo sirvió un timonazo.

Festejo del Medellín tras ganarle a Pasto. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

De los seis relevos en los bancos técnicos solo uno logró el resultado: el relevo en el Medellín con la llegada de Sebastián Botero y la salida de David González a falta de tres partidos.



De resto, ningún otro de los que decidió dar el timonazo técnico logró recomponer la dirección para encontrar el camino de la clasificación. Harold Rivera salió de Santa Fe, faltando dos fechas y anoche Gerardo Bedoya no logró ganarle al Once Caldas, que a su vez había cambiado a César Corredor por Pedro Sarmiento, quien solo en las últimas jornadas logró un par de triunfos y otro par de empates.



Bolillo Gómez no pudo rescatar al Junior tras la gestión de Arturo Reyes y completo su séptima eliminación en la Liga colombiana de ocho veces que ha dirigido en torneos cortos.



Hernán Torres dejó la dirección del Deportes Tolima en medio de insinuaciones de mala convivencia en el vestuario por versiones de indisciplina de jugadores. Juan Cruz Real asumió el cargo apenas el pasado 28 de abril.



Raúl Armando salió del Bucaramanga y Alexis Márquez, desde el pasado 3 de abril, no logró darle el golpe de timón al equipo. Incluso se alcanzó a rumorear que también sería relevado.



Para Santa Fe significa la tercera eliminación en los últimos cuatro campeonatos. Un mal momento.



En medio de sus limitantes económicas busca ahora un entrenador extranjero y retener a varios de sus mejores jugadores.

10. La gran noticia de esta Liga fue…

Nuevo dueño del Huila. Foto: Foto Carlos Andrés Vargas y EFE

¡La compra del Atlético Huila por parte del Independiente del Valle ecuatoriano, la sensación administrativa y deportiva de Suramérica de la última década! Pero Huila, primer candidato al descenso, no está jugando a nada. Van a empezar, en la práctica, de ceros...



Bonus track: La violencia de las barras bravas marcó el semestre. El recrudecimiento de la violencia en los estadios, especialmente por las presiones de la barra brava de Nacional para mantener unas exigencias económicas, y de la barra violenta del Once Caldas, en protesta por la mala campaña; un enfrentamiento entre hinchas de Millonarios y Medellín en Bogotá, fueron, entre otras acciones, la demostración de que el cáncer del fútbol son las barras.



La Dimayor, en apoyo a Nacional en el pulso contra la Alcaldía de Medellín alineada con la barra brava, anunció que tomaría severas medidas que incluyen quita de puntos y multas a los equipos que apoyen y den beneficios a las barras. Sin embargo, eso debe ser un cambio en el código disciplinario y requiere de la aprobación de la asamblea. Amanecerá y veremos…



Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

