El fútbol colombiano entró en su recta final, para definir los equipos que disputarán el primer título del año. En el grupo A de la semifinal de la Liga 2022-I, Atlético Nacional tiene la primera opción de clasificar a la última instancia del campeonato. En el B, Medellín ganó, aprovechó la derrota de Tolima y pasó a comandar su zona.

Atlético Nacional, dirigido por Hernán Darío Herrera, ganó dos partidos claves de manera seguida contra el Bucaramanga, y esos seis puntos fueron vitales para que se encaramara en la tabla del grupo A. Ya recuperó lo que perdió en casa contra Millonarios. “Veo a Nacional muy competitivo, muy fuerte; hemos dado un paso importante, pero no hemos ganado nada todavía. Vamos a seguir en la lucha para mejorar”, indicó el técnico Herrera.



Nacional será finalista si le gana a Millonarios mañana en el estadio El Campín. Con esa victoria llegaría a 11 puntos, y aunque Junior podría alcanzar la misma cantidad, quedaría por debajo en la tabla por su posición en la tabla de la fase todos contra todos. En caso de empatar mañana, Nacional deberá esperar a ver qué pasa en el juego Junior vs. Bucaramanga.

Millos no se resigna

Facebook Twitter Linkedin

Walmer Pacheco (21), en acción contra Millonarios. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Para Millonarios, la situación se complicó, pero aún depende de sí mismo. El empate sin goles con Junior en Bogotá lo dejó sin margen de error, pero aún puede pelear, sus cuentas son claras: si el equipo de Alberto Gamero gana los seis puntos que le quedan, contra Nacional en El Campín y Bucaramanga como visitante, será finalista sin importar lo que suceda en los demás partidos.

Si el equipo embajador empata con los verdolagas, necesita un triunfo de Bucaramanga en Barranquilla para definir su suerte en la última fecha fuera de casa, pero ya dependiendo de lo que pase en el partido de Nacional contra Junior.



Al final del partido en Bogotá, Gamero dijo. “No estamos felices, pero estamos tranquilos. Pase lo que pase, dependemos de nosotros todavía. Vamos a luchar hasta el final”, dijo Alberto Gamero. Mackalister Silva, el capitán de Millonarios, habló ayer de las posibilidades del equipo de ir a la final. “Estar dependiendo de nosotros es el fruto de todo el semestre, la regularidad que hemos tenido...”, dijo Silva en Blu Radio.



La situación de Junior también es compleja; con cinco puntos, debe ganar los dos partidos que le quedan, contra Bucaramanga y Nacional, y esperar un empate en Bogotá en la próxima fecha. Si gana Millonarios en El Campín, necesita que no lo haga después en el Alfonso López. “Hoy, mis jugadores se entregaron y al equipo favorito, de seis puntos, le sacaron cuatro”, destacó el técnico Juan Cruz Real, al defender la propuesta que hizo Junior para llevarse un valioso empate de Bogotá.

Bucaramanga, por su parte, sigue vivo, pese a la derrota contra Nacional. Ahora debe ganar los dos partidos que le quedan, contra Junior y Millonarios, y esperar que Nacional no sume más puntos. En todo caso, el DT Armando Osma empieza a pensar en el futuro: “Esto no acaba aquí, tenemos que seguir sumando puntos porque hay una tabla de reclasificación que nos ayuda para seguir sumando y ahora seremos jueces en el grupo”.

El DIM se trepó en el B

Facebook Twitter Linkedin

Medellín celebra gol contra Envigado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En el B, Medellín dio un golpe de autoridad al vencer a Envigado 2-1, con goles de Andrés Cadavid, de penalti y de tiro libre. El DIM pasó a comandar el grupo con 8 puntos. Aprovechó la derrota de Tolima en su visita a La Equidad, 1-0, con gol de Pablo Sabbag.



Si DIM vence en casa a Tolima y La Equidad no vence a Envigado, este domingo será finalista. A Tolima le toca ganar en el Atanasio Girardot. Si empata, sigue vivo pero comprometido, dependiendo de lo que pase con La Equidad, que visita a Envigado.

El equipo bogotano debe ganar el domingo y esperar que Tolima no sume, para pelear el cupo en la última fecha contra DIM.

Posiciones

Posiciones

Grupo A

Pos EQUIPO PT PJ

1 Nacional 8 / 4

2 Millonarios 5 / 4

3 Junior 5 / 4

4 Bucaramanga 3 / 4



Próxima fecha

Sábado

Junior vs. Bucaramanga 5 p. m. Win +

Millonarios vs. Nacional 7:30 p. m. Win+





Grupo B

Pos EQUIPO PT PJ

1 Medellín 8 / 4

2 Tolima 7 / 4

3 La Equidad 6 / 4

4 Envigado 1 / 4



Próxima fecha

Domingo

Envigado vs. La Equidad 3 p. m. Win +

Medellín vs. Tolima 5:30 p. m. Win +





DEPORTES

Más noticias de deportes