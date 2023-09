Este miércoles se jugaron tres partidos pendientes que estaban aplazados en el fútbol colombiano. El gran beneficiado fue Deportivo Pereira.

América necesitaba la victoria pero no pasó de un empate sin goles en su visita al Envigado. El partido estivo marcado por una jugada polémica, una mano en el área que el juez no le dio al cuadro escarlata.



Deportivo Pereira remontó dos veces para ganar su primer partido de visitante en la Liga II-2023 y vencer 2-3 a Deportes Tolima, en partido pendiente de la jornada 7.



El matecaña se quitó una cruz, pues no había ganado fuera de su casa, en medio de una muy mala campaña este semestre en el campeonato. Y de paso, le dejó la crisis al Tolima.



Y eso que el pijao se puso en ventaja a los 16 minutos, en una buena jugada individual de Alex Castro para poner el 1-0. En la segunda parte despertó el Pereira: al 61’, Ángelo Rodríguez empató y al 68’ llegó un penalti para que Carlos Ramírez lo cambiara por el 1-2.



Tolima pareció encontrar reacción, pues apenas cuatro minutos después logró empatar: Facundo Boné (72’) ganó en el área y puso el 2-2.



Sin embargo, llegó otro penalti para que Pereira lo ganara al minuto 89, nuevamente cobrado por Carlos Ramírez.



Finalmente, Santa Fe le sacó un valioso empate al Deportivo Cali, 2-2 en Palmaseca, en partido aplazado de la fecha 2.

Posiciones

Tabla de posiciones de la Liga tras los aplazados del miércoles. Aún hay dos partidos pendientes. pic.twitter.com/3emo4SbSMX — José Orlando Ascencio (@josasc) September 7, 2023

