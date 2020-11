¡Prográmese! Así se jugará la ida de los cuartos de final de la Liga

Definidas las llaves, cuadrados los horarios. La Dimayor dio a conocer cómo se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga colombiana, que arrancará a partir de este fin de semana.



Programación:

Sábado 21 de noviembre

La Equidad vs Deportivo Cali

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Domingo 22 de noviembre



Junior vs. Deportes Tolima

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +





