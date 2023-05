Águilas Doradas y La Equidad no pudieron sacarse diferencias el el Alberto Grisales a pesar de la obligación que tenían ambos en la previa de ganar.



El equipo local necesitaba la victoria para alejarse de Millonarios en la tabla y ser cabeza de grupo en el cuadrangular, mientras que el asegurador aspiraba a acercarse al grupo de los ocho.

En el primer tiempo, Equidad avisó de manera temprana e impuso condiciones, haciendo que su rival se encerrara en propio campo.A pesar de los intentos, el equipo dirigido por Alexis García no logró terminar las jugadas de riesgo y ambos conjuntos se fueron al descanso con ceros en el marcador.



Johan Rojas ejecutó un tiro libre indirecto hacia el punto penal y José Hernández impactó el balón con su pierna izquierda para vencer al portero Contreras. Este fue el primer tanto del jugador en el campeonato.



El gol fue un punto de inflexión para Águilas, que se ordenó mejor en el campo y comenzó a encontrar espacios. En el minuto 59, Pestaña le cedió el balón a Kevin Castaño en el centro del campo y, tras una corta conducción, el capitán del cuadro local sacó un derechazo para empatar el partido. El volante aprovechó las libertades que le dio el fondo del equipo bogotano y disparó con potencia. El balón se estrelló en el travesaño antes de entrar.



Con este resultado, Águilas Doradas se mantiene en la cima de la tabla de clasificación. Actualmente cuenta con 33 unidades, sin embargo, cuenta con dos partidos más que Millonarios, su inmediato perseguidor.

Resultados

Águilas 1-1 La Equidad



Sábado

Bucaramanga vs. Unión

Tolima vs. Alianza

Caldas vs. Junior



Domingo

Pereira vs. Medellín

Nacional vs. Chicó

Millonarios vs. Santa Fe

Paso vs. Jaguares

Cali vs. Envigado

Huila vs. América

Posiciones

POSICIONES EQUIPO PT PJ

1 Águilas Doradas 33 18

2 Millonarios 30 16

3 Atlético Nacional 28 16

4 América de Cali 28 17

5 Boyacá Chicó 27 16

6 Alianza Petrolera 27 16

7 Junior 24 17

8 Independiente Santa Fe 23 16

9 Deportivo Pasto 23 17

10 Independiente Medellín 22 16

11 La Equidad 22 18

12 Envigado 20 17

13 Deportes Tolima 19 17

14 Jaguares de Córdoba 18 17

15 Deportivo Pereira 18 17

16 Atlético Huila 18 17

17 Deportivo Cali 18 17

18 Unión Magdalena 17 16

19 Atlético Bucaramanga 14 17

20 Once Caldas 12 16







DEPORTES Y FUTBOLRED