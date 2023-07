Deportes Tolima disputó su tercer partido en la Liga BetPlay y la expectativa en lo que hicieran contra Águilas Doradas era absoluta, luego de la derrota y victoria, en las primeras jornadas del certamen. Los de Cruz Real se encontraron con un buen planteamiento de Arias, para terminar el duelo en empate a un gol.



Las primeras acciones de juego fueron para la visita, que buscó imponer condiciones con el juego combinativo y aprovechando los errores en defensa de los locales. Al minuto cuatro, Jhon Freddy Salazar anotó el primer gol del partido, en medio de los errores en marca del sector izquierdo de los tolimenses.

La propuesta de Tolima fue clara, acumular hombres en un solo lugar para luego descargar en el sector vacío y atacar. Respuesta contundente y Arango tuvo una clara a los pocos minutos, luego de un pase de Haydar a Hernández.



El tanto del empate llegó por el sector de Junior Hernández, centro de costado para Juan Pablo Nieto, quien entró solo a cabecear la esférica, en medio de la soledad, empatando todo al minuto 14 del partido.



En adelante, Tolima se hizo con la posesión y las chances claras, dominando al rival con el juego directo. Sobre el inicio del segundo tiempo, Yeison Guzmán tuvo una de las más claras en el complemento, anotó ante la salida del portero Contreras, pero la jugada fue anulada por un claro fuera de lugar.

Con el paso de los minutos, Águilas encontró comodidad en el campo, bajándole el ritmo al partido, evitando que los locales los superaran en las líneas rivales. La media distancia fue la alternativa del Tolima, pero Contreras lució seguro en varias ocasiones.

Resultados

Tolima 1-1 Águilas

Alianza vs. Millonarios

Nacional vs. Jaguares



Domingo

Caldas vs. Cali 4 p. m.

América vs. Pasto 6:10 p. m.

Huila vs. Pereira 8:20 p. m.





DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes