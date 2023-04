Se juega la fecha 13 de la Liga y Millonarios y Águilas están al comando de la tabla de posiciones, luego de sus resultados de este martes.



(Le puede interesar: Millonarios frenó su marcha victoriosa, pero se llevó un empate de Neiva)

Millonarios llegó envalentonado a Neiva. Con una marcha victoriosa, con liderato, y un juego cada vez más aceitado. Pero contra Atlético Huila, en la fecha 13 de la Liga, no encontró comodidad. No fue el Millonarios superior ni el imponente. Enfrentó a un duro rival y sí que sudó para llevarse un empate 1-1, que en todo caso le permite seguir acercándose hacia su pronta clasificación, ya va en 25 puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Huila. Foto: Dimayor



América cayó en la fecha 13 de Liga Betplay I-2023 frente a Águilas Doradas; los goles de Kevin Castaño, Jesús Rivas y Diego Valdés sentenciaron la victoria antioqueña, que con este resultado se mantienen en la punto de la tabla junto a Millonarios.

Facebook Twitter Linkedin

América vs. Águilas. Foto: Dimayor



La Equidad sumó tres puntos importantes para comenzar a salir del fondo de la tabla. Y es que este martes, el equipo de Alexis García goleó por 4-1 a Once Caldas en el estadio de Techo de Bogotá.

Resultados

La Equidad 4-1 Once Caldas

Huila 1-1 Millonarios

América 1-3 Águilas



Miércoles

Unión vs. Pereira 3:30 p. m.

Medellín vs. Cali 8 p. m.

Posiciones

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del martes. pic.twitter.com/zRp6LQ7BZy — José Orlando Ascencio (@josasc) April 12, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes