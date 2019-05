Tarde caliente y emocionante el sábado en la Liga

La Dimayor anunció la programación de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. Los dos partidos del cuadrangular A serán el sábado por la tarde.

Por su parte, los equipos que hacen parte del grupo B tendrán competencia el domingo. Cabe recordar que tres de ellos (Nacional, Cali y Tolima) tienen partido de Copa Suramericana a mitad de semana, por lo cual, seguramente, no serán programados en esas fechas.

Esta es la programación:



CUADRANGULAR A



18 de mayo



Deportivo Pasto vs Millonarios FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Unión Magdalena vs América de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



19 de mayo



Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: RCN



Atlético Junior vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports