Si Millos quiere ser campeón, a demostrarlo este sábado contra Pasto

Millonarios quería, buscaba, anhelaba una final, pues este sábado la tiene, porque este partido contra Deportivo Pasto, en El Campín, en la cuarta fecha del grupo A, a eso se parece. Se trata del duelo contra su rival más directo, el que es líder del cuadrangular por un gol de diferencia. Es un partido clave y definitivo para el equipo bogotano.

Esta es la gran oportunidad que tiene Millonarios para ratificar su favoritismo, para demostrar por qué ha sido el mejor equipo del año (primero de la reclasificación, con 46 puntos), y para tomar ventaja en el grupo, en el que por ahora iguala en puntos con Pasto, con 7, pero está de segundo por un gol.



En Millonarios están motivados. No subestiman al rival, porque Pasto ya ha dado muestras de su regularidad, de su lucha y de su capacidad para jugar este tipo de partidos –por algo empataron 1-1 en Ipiales hace una semana–. Pero los jugadores de Millos creen que este es el partido especial, el que puede marcar quién será el finalista.



“Si ganamos, estamos a un paso de la final, porque Pasto es el rival directo, pero sabemos que quedan dos partidos muy difíciles. América ganó y se metió en la pelea, aún queda mucha tela por cortar”, dijo ayer el volante Cristian Marrugo, que fue el mejor de Millos en el juego de la fecha anterior contra los pastusos.



El técnico Jorge Luis Pinto ha sido prudente, sabe que no se puede cantar victoria antes de tiempo y que aún no se ha ganado nada, pero es consciente de la importancia de este partido y de que Millonarios muestre su mejor cara y saque los tres puntos para soñar con el título. “Este es un partido de final. Estamos de tú a tú. Será una pelea recia, dura, exigente, y tenemos que salir a buscar el partido. Los respetamos porque son un buen equipo y han venido trabajando con sus virtudes”, dijo este viernes Pinto.



En el juego en Ipiales, Millonarios se llevó un susto, porque Pasto le jugó sin complejos, lo atacó, le anotó y le perdonó más de una vez. Pero también es cierto que en ese partido Millonarios sacó a relucir su casta para levantarse del resultado adverso, empatar y por poco llevarse la victoria.



En Millonarios saben que en casa, en El Campín, es a otro precio, que ahora son ellos los que tienen que salir a imponer condiciones y luchar contra un rival que quizá llegue a Bogotá a complicar y dificultar el juego. Así lo analiza Marrugo: “Estos partidos a esta altura del torneo son muy cerrados, esta ya es la tercera vez que jugamos en Liga (contra Pasto), ya nos conocemos los movimientos. Estamos en casa y Pasto va a venir a encerrarse, hay que ser inteligentes y debe haber manejo”, dijo.



Millonarios no quiere sorpresas. Necesita estos tres puntos, hay una clasificación en juego, una final por la que han luchado mucho. Van a salir a buscar la victoria con decisión, con ese objetivo en la mira. Claro, sin descuidar al rival. Nadie piensa en el empate ni en la derrota. Por eso tienen bien estudiado al adversario. “Pasto es un equipo bien agrupado, con buen contragolpe y con cambio de ritmo. Hay que tener cuidado. Pero somos locales y, como siempre digo, vamos a pensar más en el ataque. Queremos el control de balón, el dominio. En Pasto no lo tuvimos con regularidad, de locales vamos a hacer sentir nuestra forma de juego, queremos ser más contundentes”, agregó Pinto, tras reconocer que en Ipiales se vieron sorprendidos, pero que eso no pasará otra vez.



Las preocupaciones en Millos pasan por las lesiones, la más recientes, las de Matías de los Santos, quien espera alcanzar a llegar al juego de hoy. El otro tema que ronda en la cabeza del técnico es el caso del arquero Wuil-ker Faríñez, quien se perdería la eventual final por tener que ir al seleccionado venezolano. Pinto dejó ayer una puerta abierta y dijo que están en diálogos para contar con el portero si clasifican.



A propósito, Faríñez manifestó antes de enfrentar otra vez a Pasto que Millos no cambiará nada para este juego, sino que reafirmará sus virtudes: “Seguimos con nuestro compromiso y hay que dejarlo todo en la cancha”, dijo el arquero a ESPN.

Pasto quiere sorprender

Con la fe intacta, con el sueño de llegar cada vez más lejos, el Deportivo Pasto se desplazó a la capital de la República, en procura de un buen resultado, para alcanzar el sueño de los nariñenses, la segunda estrella bajo la batuta de Alexis García, quien devolvió la alegría a los pastusos, que desde la llegada a la máxima categoría se había convertido en protagonista y ser uno de los equipos difíciles de vencer en casa, luego ser vulnerable y todos han ganado en las tierras del sur.



Alexis García indicó que “no tengo agüero alguno, solo cuento con la bendición de Dios y de mi madre, para seguir adelante, ese es el respaldo diario, para seguir soñando”.

Frente a la situación de Camilo Ayala y Eder Moreno, los dos jugadores no estarán en el partido crucial contra Millonarios, reconociendo en el capitán Ayala, su entrega, su disposición y convertirse en el mariscal de campo, que logra impartir sus indicaciones para llegar más lejos.



El estratega pastuso, confía en que Mariano Vásquez pueda actuar, su recuperación es satisfactoria para el partido contra Millonarios, indicando que los encuentros son fuertes, por ser una final, con respeto a todos los rivales, será un partido diferente en cancha distinta, esperando que las posibilidades sean las mejores.



El cuerpo médico indicó que: Jown Cardona presenta una fatiga en los aductores derechos y Mariano Vásquez un trauma en el gemelo derecho, pero al final les dieron de alta y con la seguridad de estar frente a Millonarios.



Frente al resultado previo entre América y Magdalena, en donde los rojos consiguieron una importante victoria, consideran que es interesante porque de acuerdo a los cálculos, la última fecha definirá el representante del grupo “A”, que buscará la primera estrella del 2019.



DEPORTES

RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto