¡La Liga inició con todo! 5 goles en triunfo del Huila sobre Equidad

En un partido enredado sobre todo en los primeros 45 minutos, donde el local no supo controlar al equipo alterno de Equidad, pero que clarificó para el complemento gracias a la gran actuación del antiqueño Diego Echeverri, el Huila sumó tres puntos de oro en su carrera por salvar la categoría tras vencer 3-2 al equipo asegurador.

La visita sorprendió con salidas rápidas por bandas y estuvo muy cerca de abrir el marcador a través del central John García y el volante Daniel Padilla que estrelló un balón en uno de los postes.



Fue indudablemente mucho más el cuadro asegurador en la primera parte, pero aunque manejó la pelota, salvo los balones referenciados no fue muy claro en el último cuatro de cancha y las arremetidas de Pablo Sabbag fueron bien controladas por la defensa de casa aunque en algunos pasajes mostró nerviosismo, sobre todo con el central por derecha Pestaña.



Con un 0/0 y con pocas emociones se terminó la primera parte y los equipos se fueron al camerino.

Segundo tiempo

Podríamos decir que surtieron efecto las palabras del técnico “chonto “Herrera para el complemento pues fue muy distinto el Huila con relación al de la primera parte.



Muy rápido, sobre los 7 minutos, una apertura de Echeverri para Garcés por oriental, permite que este levante la pelota y en una llegada incomoda de Omar Duarte, el lateral Pacheco termina anidando la pelota en el fondo de su portería.



Cinco minutos más tarde, de nuevo Echeverri la gran figura del parido asiste por derecha Garcés y este de potente remate vence al golero Piedrahita para poner el segundo de la tarde. Sin embargo, cuando parecía que Huila era el amo y señor del partido un gol en claro fuera de lugar de Diego Gómez, Equidad consigue el descuento y el Huila se fue llenando de temor.



Para tranquilidad de la afición local, Diego Echeverri en una gran jugada de Byron Garcés, el paisa por el centro anidó sumamente la pelota para poner el 3/1 cuando el cronometro marcaba el minuto 30 del complemento.Cuando parecía que todo estaba definido a favor del local de nuevo el arcador se apretó gracias al gol de Barona a cinco minutos del final. Sin embargo el Huila supo aguantar los minutos finales y le cerró los espacios al cuadro asegurador.



Importante victoria para los opitas en su carrera por mantener la categoría frente a un equipo que se quedó sin aire en la parte final del compromiso.Muchas cosas por corregir pero siempre será mejor ganando. Así lo indicó el técnico Herrera en la rueda de prensa.

Síntesis

Huila 3-2 La Equidad



Huila: Giovanni Banguera (6); Geovan Montes (6), Jean Pestaña (5), Felipe Cardoza (6), Luis Mosquera (5); Michael Ordoñez (6); Byron Garcés (6), Diego Barreto (5), Yilton Díaz (5); Diego Echeverri (6), Omar Duarte (5)

D.T: Luis Fernando “Chonto” Herrera.



La Equidad: Kevin Piedrahita (5); Walmer Pacheco (6), John García (6), Andrés Murillo (5), Amauri Torralbo (6); David Camacho (6), Daniel Padilla (6), Stalin Motta (6), Diego Gómez (6); Brayner de Alba (6), Pablo Sabbag (5)

D.T: Humberto Sierra



Partido: Aceptable



Goles: Walmer Pacheco (7 ST autogol) Byron Garcés (12 ST) y Diego Echeverri (29 ST) para Huila. Diego Gómez (16ST) y Neider Barona (40ST) para La Equidad.



Cambios en Huila: Harold Rivera por Diego Barreto (13 ST), Hernán Hechalar por Yilton Díaz ( 23 ST), Michael López por Diego Echeverri (32ST).



Cambios en Equidad: Neider Barona por David Camacho (30 ST), Andrés de Armas por Diego Gómez (30ST), Juan Vacca por Daniel Padilla ( 33 ST).



Amonestados en Huila: Cardoza, Montes, Ordoñez, López.



Amonestados en Equidad: No hubo



Expulsados: No hubo



Figura: Diego Echeverri (6)



Arbitro: John Hinestroza (6)



Estadio: Plazas Alcid



Asistencia: 800 aficionados aprox.



Taquilla: No suministrada



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Deportes El Tiempo Neiva

Twitter: @jdiegodeportes