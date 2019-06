Así quedó la programación de la última fecha de los cuadrangulares

La Dimayor programó, por fin, la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga. Tal como estaba previsto, la jornada del grupo A será en horario vespertino, pues el estadio Municipal de Ipiales, donde juega Deportivo Pasto, no cuenta con iluminación artificial.

Así las cosas, los partidos del Grupo A irán simultáneos, a las 3:15 p. m., y los del B comenzarán a las 6 de la tarde.



Esta es la programación:



GRUPO A



5 de junio



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



Deportivo Pasto vs Unión Magdalena

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: RCN



GRUPO B



5 de junio



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

