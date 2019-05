Tolima vs. Junior, un partido en el que no se puede empatar

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla ya se midieron, ya se enfrentaron, ya empataron; lo hicieron en la fecha anterior del grupo B. Este domingo se vuelven a ver, ahora en Ibagué, en un partido en el que se juegan el liderato del cuadrangular.

Tolima fue otro de los equipos colombianos que sufrió en los partidos de ida de la Copa Suramericana, como Nacional y Cali. Perdió en su visita al Argentinos Juniors, 1-0, y con ese resultado a cuestas regresó al país para preparar en poco tiempo el partido de hoy contra el Junior, un juego de enorme importancia por tratarse de la cuarta fecha y porque ambos tienen cinco puntos.



El equipo de Ibagué necesita hacer valer el valioso punto que consiguió en Barranquilla el pasado fin de semana, cuando les arrebató la alegría a los locales con un gol en el minuto 93. Ese empate, muy celebrado por los jugadores del vinotinto, solo servirá si el equipo se impone hoy en casa, si saca esos tres puntos, ya que llegaría a ocho y sería líder absoluto del cuadrangular.



“El equipo jugó bien, se paró con personalidad y se llevó un punto. Ahora toca. No estamos clasificados. Ahora tenemos un partido complicado, difícil. Y dejamos un grupo abierto hasta para el mismo Nacional. Ojalá que clasifique el mejor porque este grupo es fuerte”, dijo el técnico Alberto Gamero tras el empate contra Junior.



El cuadro de Ibagué sufre en esta recta final las bajas de dos de sus jugadores indispensables, Marco Pérez, por un desgarro del tercio medio del bíceps femoral de su pierna izquierda, y Yeison Gordillo, quien sufrió lesión de ligamentos. Sin ellos, el equipo buscará el triunfo que le permita soñar con la final, sin descuidar la preparación del juego de vuelta de la Suramericana contra Argentinos.

Junior, por la revancha

El equipo barranquillero llega a Ibagué con la consigna de buscar el desquite, tras ver cómo el Tolima le arrebató la victoria en el Metropolitano. El técnico Julio Comesaña es consciente de que en este partido no puede perder, o le daría mucha ventaja al cuadro de Ibagué en el grupo. “En el partido en Ibagué hay que empatar o ganar. Por supuesto, queremos ganarlo, pero no debemos perderlo para así venir acá con las posibilidades intactas”, dijo.



El equipo barranquillero también tiene bajas, la principal, la de Freddy Hinestroza, que sufrió un desgarro fibrilar en el bíceps femoral, por lo que estaría afuera de 10 a 12 días, y no podrá jugar en Ibagué. Además, Cantillo tuvo un dolor en un hombro, Ditta salió tocado en el juego del domingo, Narváez venía con un golpe y James Sánchez ha tenido un dolor del tobillo, según el reporte que dio durante la semana el propio Comesaña.



