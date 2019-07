El bicampeón Junior se estrena en la Liga contra Tolima

Estrenar ante sus hinchas el rótulo de campeón de la Liga colombiana es lo que hará Junior este sábado desde las 5 p. m. sobre la grama del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El invitado a la fiesta del equipo que acaba de ganar su novena estrella es el Deportes Tolima, rival que suele ser fuerte y con el que los rojiblancos empataron en dos ocasiones durante las semifinales del semestre pasado. El partido se verá por RCN.



Con tres refuerzos en el plantel, la permanencia del mediocampista chileno Matías Fernández, cuyo desempeño en la pretemporada ha convencido al entrenador Julio Comesaña y un posible cercano del volante sincelejano Guillermo Celis, los hinchas rojiblancos comenzarán hoy a izar sus ilusiones con miras a un triunfo.



“Tenemos un equipo muy formado, con toda la experiencia, la experiencia de los títulos, que eso es importante. Lo de Celis está más cercano, depende de que la propuesta que le hicimos al equipo portugués (Vitoria Guimaraes) pueda conseguir que Colón rescinda el contrato”, manifestó ayer Fuad Char, máximo accionista del equipo.



En el mismo encuentro que tuvo el dirigente con los medios de comunicación, señaló que pensar en el delantero cordobés Miguel Borja es inalcanzable para Junior, debido al costo de la transferencia.



En cuanto al juego de esta tarde, existen muchos interrogantes acerca de la formación juniorista. El defensor central Germán Mera, al igual que los atacantes Édder Farías y Luis ‘Cariaco’ González, aún no han recibido sus respectivas transferencias y por ende no están listos para competir. A la lista de descartados se suman los defensores: Marlon Piedrahita, Gabriel Fuentes y Rafael Pérez, quienes tienen acumulación de tarjetas amarillas.



Junior y Deportes Tolima se han enfrentado en 164 ocasiones. El saldo en Barranquilla es de 80 partidos, de los cuales el conjunto local ha ganado 51, registrando 14 empates y 15 derrotas. La confrontación más reciente en la capital atlanticense fue el pasado 19 de mayo, cuando el partido terminó 1-1.

Tolima quiere arrancar con pie derecho

En el primer semestre el enfrentamiento entre Junior y Deportes Tolima se jugó cinco veces (dos por Superliga, uno por fase regular y dos en cuadrangulares), y este sábado en el arranque de la Liga II se volverán a ver las caras en el estadio Metropolitano, el mejor balance al final fue para el equipo de Barranquilla que ganó dos títulos.



Para este segundo campeonato del año Deportes Tolima tiene por ahora cinco caras nuevas: José Moya, Gustavo Culma, Anderson Plata, Hayen Palacios y el Venezolano Bernaldo Manzano. En las últimas horas empezó a mencionarse el nombre de Juan Pablo Nieto como posibilidad para el mediocampo.



Salieron del plantel Pijao de manera oficial: Luis Caballero, Maicol Balanta, Juan Pablo Patiño y Luis González que llegó como refuerzo al Junior, Carlos Rentería no se presentó a trabajos de pretemporada y el técnico Alberto Gamero no contará con el para el torneo.



Previo al viaje a Barranquilla, el volante Rafael Carrascal presentó renuncia al contrato que lo liga con el cuadro tolimense, el jugador al terminar el campeonato anterior buscó el diálogo con el Presidente del equipo para arreglar nuevas condiciones económicas o que se abriera la posibilidad de ir a otro club, al no recibir respuesta alguna tomó la decisión de romper el vínculo con el Vinotinto y Oro, la novela apenas comienza.



Ya hablando del inicio del campeonato, 18 jugadores se desplazaron a la capital del Atlántico, en ese grupo están José Moya y Anderson Plata de las nuevas incorporaciones, el resto la base de la Liga I.



"Hicimos una pretemporada corta pero exigente, ahora abrimos torneo ante el campeón, un rival que enfrentamos varias veces en el primer semestre, nos conocemos y Barranquilla nos cae bien para sacar resultados positivos, allá no perdimos en dos partidos jugados" afirmó el zaguero central Sergio Mosquera que es llamado a ser uno de los líderes del equipo para este campeonato.



Por temas de lesión no se cuenta con hombres como: Yeison Gordillo y Daniel Cataño por lo que en la zona de contención se trabajó con Danobis Banguero como volante de primera línea, así mismo se probó con Jorge Luis Ramos como extremo por derecha, jugadores que gozan de confianza del técnico Gamero y ahora le brindarán una mano en esta contingencia.



De acuerdo a lo que se trabajó en esta semana se mantendría el esquema de 4-3-2-1, buscando reforzar el trabajo de control del mediocampo y cortar el poder ofensivo del rival.



Wilhelm Garavito

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué