Cali recibe al Tolima en adelanto de la fecha 14 de la Liga

Después del empate sin goles ante La Equidad el sábado en Bogotá, que pudo ser un triunfo, Deportivo Cali recibe este jueves al Tolima (7:30 p.m.) en el estadio de Palmaseca, en partido adelantado de la fecha 14 de la Liga Águila I-2019

Futbolísticamente el equipo verdiblanco mostró mejoría en Techo y es justamente lo que espera mantener el técnico Lucas Pusineri para enfrentar a un rival complicado como el ‘vinotinto y oro’, que en los dos últimos encuentros entre ambos ha salido victorioso en territorio vallecaucano.



Por ello es muy probable que salga de la formación titular el volante Christian Rivera e ingrese el atacante Feiver Mercado -a quien le hicieron la falta que terminó en la pena máxima que desperdició al final del encuentro el cuadro azucarero-, al lado del argentino Juan Ignacio Dinenno.



La novedad en la plantilla anfitriona es la presencia del joven central argentino Francisco Delorenzi, que llegó de las divisiones menores de Independiente y hasta ahora no ha podido actuar.



“Haber entrado en Bogotá fue muy importante para mí, poco a poco voy entrando en competencia y la idea es aportar en lo que el cuerpo técnico necesita, quiero ser goleador con el Cali. Dinenno es un jugador de estar más en punta y aguantar el balón. En la parte de arriba hay una buena competencia porque contamos con delanteros muy importantes”, dijo Mercado.



Este miércoles, al final de la práctica matutina, fue presentado oficialmente a los medios por parte del vicepresidente Marco Caicedo el volante de armado argentino Agustín Palavecino, quien por no contar aún con la visa de trabajo no puede ser de la partida frente al Tolima.



Pusineri señaló que “todos los compromisos para mi tienen un grado de importancia alta, recién esto comienza, pero el juego de este jueves va a ser duro, aguerrido; Tolima viene con un proceso de varios meses de consolidación, que ha logrado un título, peleó otro y va a jugar Copa Libertadores, es un equipo competitivo, pero nosotros queremos estar a la altura y si volvemos a repetir la intensidad y verticalidad que tuvimos frente a La Equidad vamos a hacer un partido muy importante”.



Tolima es quinto con 6 puntos en tres partidos, mientras que el local suma 5 unidades en cuatro salidas y ocupa la décima casilla.



Deportivo Cali ofrece una promoción para sus hinchas y es que quienes compren la boleta del partido con Tolima en taquilla tendrán un descuento del 50% para los tiquetes del choque de la próxima jornada ante Unión Magdalena, el martes 19 de febrero.

Tolima por una dulce victoria visita al Cali

Deportes Tolima visita al Deportivo Cali en partido adelantado de la fecha 14 de Liga, el Vinotinto y Oro tendrá en siete días, tres partidos de torneo local, dos como local Envigado y Junior y este ante los azucareros.



El regreso a convocatoria de Daniel Cataño y Rafael Carrascal son las novedades en el grupo viajero, Cataño superó un desgarro, mientras que Carrascal pagó tres fechas de suspensión del año anterior.



El cuadro Pijao viene de ganar en Bogotá ante Santa Fe, no hizo una presentación sobresaliente como en otras ocasiones pero se sacudió de la derrota frente al América, ahora los dirigidos por Alberto Gamero han enfatizado trabajos en mantener el orden en defensa, sacar el arco en cero y ser contundentes en ataque, por lo que refresca el contar con Marco Pérez que volvió al gol y ya a nivel individual hace parte del club de jugadores que alcanzaron 100 goles.



De cara al partido ante el verde caleño, se sostendría la misma nómina en defensa, donde se ha destacado la presencia del Costarricense Juan Pablo Vargas como grata revelación para la Liga.



"Hemos venido haciendo un buen trabajo para fortalecer el rendimiento en defensa, los jugadores de la Liga son rápidos y la adaptación ha sido positiva, ahora vamos otra vez a Cali, a enfrentar un equipo que va a salir a buscar el resultado en su casa, por lo que tenemos que ser ordenados y estar concentrados para no cometer errores" afirmó el zaguero central "tico" en el previo del viaje a Cali.



En la zona de volantes, se presentaría una variante en la línea de contención, llegaría como titular Carlos Rentería y se enviaría al banco a Yeison Gordillo, el técnico Gamero indicó que con este movimiento "buscaría mayor movilidad e ida y vuelta para atacar por el costado derecho al Cali".



A pesar de que ya está recuperado y viaja, Daniel Cataño iría al banco y continuarían como generadores de ideas Luis González y Omar Albornoz.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Matías Cabrera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera; Féiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri



Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Juan Pablo Vargas, Danobis Banguero; Carlos Rentería, Carlos Robles, Larry Vásquez, Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez.

DT: Alberto Gamero



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 7:30 p.m.



TV: WIN Sports



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué