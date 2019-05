Cali, a dar la estocada; Nacional, a salir de la crisis

Deportivo Cali y Atlético Nacional están al borde del abismo. Nacional ya cuelga, Cali aún pisa tierra firme, pero ninguno de los dos se puede dar el lujo de perder este domingo, cuando se enfrentan en Palmaseca (7:30 p. m.), si es que quieren conservar opciones de ir a la final de la Liga.

Cali está mejor parado. En tres partidos lleva una victoria, un empate y una derrota. Tiene 4 puntos. Derrotó a los verdolagas el domingo pasado, 1-3. Pero no puede dar más ventajas. El equipo azucarero compitió esta semana en la Copa Suramericana y terminó rescatando con dificultad un empate contra Peñarol, un resultado inesperado, justo en la antesala de este partido contra los antioqueños.



El técnico del Cali, el argentino Lucas Pusineri, ha argumentado que el equipo ha sufrido las consecuencias de la carga de partidos. Anticipó que tiene la necesidad de rotar su nómina, un concepto sobre el cual dejó esta comparación. “Si rota Barcelona, Juventus y Manchester City, por qué Cali no puede. No siempre se puede ganar. No todos los días se puede hacer un juego brillante”, dijo.



“Es gratificante poder hacer cambios y ver rendimientos aceptables. La verdad es que voy a defender a ultranza a este plantel, que lleva 150 días jugando cada cuatro días”, agregó el entrenador.



Pese a esas dificultades que ha tenido el equipo, y al desgaste que significó el partido contra los uruguayos, este domingo le tocará hacer un esfuerzo enorme para vencer a un Nacional que agoniza. Si lo hace, llegará a ocho puntos y podrá mantener sus aspiraciones de clasificar a la gran final, en un grupo cerrado en el que por ahora comanda Deportes Tolima , con 5 puntos, los mismos del Junior. El problema extra para el Cali es que deberá ir pensando en el juego de vuelta contra Peñarol, por lo que necesariamente su nómina tendrá nuevas variantes en el juego de este domingo.



“Tengo que darle gracias a Dios por la bendición que me da de hacer bonitos goles, hay que seguir trabajando y ratificar ante Nacional lo que venimos haciendo, sabemos que todos estos partidos son finales y todos no son iguales”, afirmó el volante Carlos Rodríguez.



En tanto, Kevin Velasco manifestó: “El partido contra Peñarol es pasado, el domingo iremos con todo ante Nacional, quiero invitar a los hinchas a que nos apoyen, nos den más motivación, que estamos dejando todo dentro del campo con buen fútbol”.

Nacional, ganar o ganar

Si en Cali hay dificultades, un verdadero drama es el que vive Atlético Nacional. El equipo verdolaga no levanta cabeza. Perdió goleado en Brasil este jueves contra Fluminense, quedó al borde de la eliminación en la Copa Suramericana y perdió a su entrenador, Paulo Autuori, por los malos resultados.



Para colmo, Nacional es el colero del grupo B, por lo que necesita ganar hoy de visitante en Palmaseca para tomar aire y mantener la ilusión de clasificar a la final. No tiene otra alternativa.



Al frente del equipo verdolaga, tras la salida de Autuori, estarán el entrenador Alejandro Restrepo junto a su asistente técnico, Nicolás Herazo. Restrepo venía trabajando con las menores del cuadro verdolaga y tiene recorrido en las selecciones Antioquia. Fue designado de manera interina para intentar la gesta que no pudo Autuori.



Nacional asume este difícil partido de la Liga en el momento más crítico de la temporada, con el plantel golpeado y con DT encargado, y solo le sirve ganar.



