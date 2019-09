A Unión y Junior les sobró el segundo tiempo: empataron 1-1

El clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior que se reanudó este lunes a las 9:00 de la mañana, finalmente quedó igualado a un gol.

El resultado mantiene en una posición crítica al equipo de Santa Marta, que, aunque ha tenido tres técnicos en este semestre, no logra ganar para alejarse de la zona del descenso.



En el estreno de Carlos Silva como entrenador, Unión no mostró nada diferente a otros partidos. Por tramos del encuentro fue protagonista en la administración de la pelota, pero la carencia de jugadores desequilibrantes le impidieron ponerse por encima del Junior que tuvo una presentación aceptable en Santa Marta.



De todas maneras, los pocos recursos futbolísticos que dispuso 'El Ciclón', en momentos del juego los supo conjugar para crear situaciones de peligro sobre el arco de Sebastián Viera.



En la etapa inicial disputada la tarde del domingo, fue Junior el que pegó primero cuando apenas corría el minuto 3, tras un penal cometido por Cristhian Subero sobre.

El encargado desde los doce pasos fue Luis Sandoval, quien disparó suave y se le fue el balón por debajo del cuerpo al arquero del Unión Magdalena Horacio Ramírez. Tras el gol del equipo barranquillero, el cuadro samario tomó otra actitud y se fue al ataque, provocando una serie de llegadas claras en las que Viera se convirtió en el salvador tiburón.



Pero de tanto insistir, los dirigidos por Carlos Silva encontraron su oportunidad, cuando en un ataque del Unión el balón golpea la mano de Daniel Moreno para que el central determinará la pena máxima, que ejecutó Ricardo Márquez para dejar el partido 1-1 y así terminar el primer tiempo.



El partido tuvo que suspenderse por una fuerte lluvia que inundó al recién construido estadio Sierra Nevada, que evidenció grandes fallas estructurales.



Ya este lunes en la mañana, las acciones se reanudaron, presentando a dos equipos que les costó acostumbrarse a las condiciones físicas del terreno y al desgaste general por lo que representó el aplazamiento del partido.



Pasaron 25 minutos para que se originara la primera aproximación de peligro y fue a través de un disparo de larga distancia de Roberto Hinojosa quien con su ingreso le dio más presencia en el ataque al Unión Magdalena.



El mismo Hinojosa, tras una seguidilla de pases, gestó otra clara llegada, desde el borde del área donde impactó una pelota con destino de portería, pero allí estuvo nuevamente Viera para salvar al cuadro rojiblanco.



Al minuto 81 se acercó con peligro Junior, en un tiro de esquina, donde Mera ganó la espalda a los defensas samarios y remató de cabeza enviando la esférica muy cerca de los tres palos.



Una más tendría el equipo barranquillero por medio del chileno Matías Fernández que eludió a un defensor y pudo darle la victoria, pero no conectó bien la pelota y falló en la definición.



En el tiempo de reposición, Unión siguió atacando y le alcanzó para tener un par de aproximaciones más, sin embargo, el marcador no se modificó y los puntos se repartieron entre ambos equipos.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta