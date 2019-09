Tolima le dio una estocada al Huila: le ganó 0-1

Fue un partido muy disputado y parejo en los primeros 45 minutos entendiendo la necesidad de ambos equipos. El local porque sigue acosado por la tabla del descenso y el visitante porque quería sumar una nueva victoria que le permitiera meterse en el grupo de los ocho mejores de Colombia. El local supo controlar las virtudes del Tolima, que pocas opciones claras generó en el pórtico del nariñense Geovanni Banguera.

Incluso a los 15 minutos un balón de Montes por derecha pudo haber terminado en gol del Huila, pero el cabezazo de Omar Duarte se fue desviado por el poste izquierdo de la portería de Álvaro Montero. Cinco minutos más tarde fue Bayron Garcés el que no tuvo tranquilidad para superar al golero guajiro Montero cerca de la media luna de 16:50.

Tolima generó muy pocas opciones en la primera parte.



Para el complemento el visitante hizo mejor las cosas de entrada, manejó la pelota y comenzó con Plata y Castro a merodear en terrenos de Banguera. El balón se le perdió al Huila y casi siempre se equivocó cuando quiso hacer daño, pues solo tuvo como alternativa el desborde por banda con Garcés, pero en el futbol aéreo siempre ganaron las defensas del vinotinto y oro. Se equivocó el equipo del profesor Bernal, pues no se puede jugar por arriba cuando el rival te supera en talla.



A los 17 minutos del segundo tiempo las libertades que ya le había dado Huila al Tolima, surtieron efecto y una salida rápida de Banguero por izquierda permitió que Ramos aterrizara por centro y venciera la resistencia del arco opita.



Pese a las variantes del técnico local, su equipo nunca pudo encontrar el camino y siempre naufragó en terrenos del Tolima. Huila solo suma seis puntos y cada día se hunde más en la tabla del descenso. El día miércoles frente a Cúcuta en su partido aplazado, el local tendrá una bonita oportunidad de levantar la cabeza y mejorar en la tabla, entendiendo que aún queda tiempo para luchar por la defensa de la categoría.



Al final el técnico Bernal se mostró molesto por el gol de Ramos en fuera de lugar y la falta dentro del área sobre Pérez que en concepto del técnico dejó de sancionar el central.

Síntesis

Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Geovan Montes (6), Víctor Moreno (6), Jean Pestaña (6), Luis Mosquera (5); Michael Ordoñez (6); Jonathan Pérez (5), Harold Rivera (6), Diego Moreno (5), Bayron Garcés (6) y Omar Duarte (6).

D.T: Jorge Luis Bernal



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), José Moya (5), Danovis Banguero (6); Carlos Robles (6), Larry Vásquez (6), Anderson Plata (6), Alex Castro (6), Omar Albornoz (5); Jorge Ramos ( 5)

D.T: Alberto Gamero ()



Partido: Disputado



Goles del Huila: No hubo



Goles del Tolima: Jorge Ramos (17ST)



Cambios en Huila: Diego Barreto por Jonathan Pérez (22 ST), Andrés Amaya por Diego Moreno (22ST), Diego Echeverri por Michael Ordoñez (35ST)



Cambios en Tolima: Juan Pablo Nieto (5) por Omar Albornoz (16ST), Junior Hernández por Anderson Plata (34ST), Bernaldo Manzano por Alex Castro (40ST)

Amonestados en Huila: Jonathan Pérez

Amonestados en Tolima: Larry Vásquez, Danovis Banguero

Expulsados: No hubo

Figura: Carlos Julio Robles (6)



Estadio: Plazas Alcid

Asistencia: 600 aficionados

Taquilla: No suministrada

Arbitro: Nicolás Rodríguez (6)



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para El Tiempo

Neiva