América expone su liderato contra Once Caldas, que le cuesta de local

Un duelo de contrastes se disputará en la capital cafetera, pues los vallecaucanos, lideres absolutos esperan ratificarse en la punta, mientras que los caldenses necesitados del éxito quieren sellar su segundo triunfo consecutivo en la Liga.

La semana pasada, el Once Caldas logró un resultado favorable, luego de ganarle por la mínima diferencia a Junior, en Barranquilla, aunque tuvo un revés doloroso en la Copa Colombia, cuando perdió ante el Medellín, resultados que sustentan los altibajos del caldense.



Una nueva oportunidad se les presentará a los manizaleños, quienes recibirán a los caleños con la intención de conseguir una conquista que los pueda llevar al grupo de los ocho, pese a las vacilaciones que los ponen a tambalear, no obstante, las bondades del campeonato les permite mantener el sueño de clasificarse.



“América de visitante propone, tiene una propuesta diferente y esperamos nosotros poder descifrarla, pero va a ser un partido candente de principio a fin”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Tradicionalmente, el equipo de Bodhert se muestra sólido en defensa, sin embargo, en las últimas presentaciones enseña fisuras, modela una mejora en la propuesta ofensiva y se le destaca el crecimiento y el orden de su medio campo, responsable del equilibrio grupal.



“En nuestra casa tenemos que salir como venimos jugando, demostrando que siempre queremos el objetivo de los tres puntos y a buscar las victorias que es lo más importante ahora”, comentó el lateral izquierdo Elvis Mosquera.



David Lemos se reencontró con la red frente al DIM, después de superar su difícil lesión de menisco externo y ligamento cruzado anterior, y a pesar de salir lastimado de ese compromiso su integridad física no está afectada y volverá a comandar el frente de ataque, situación que llevará al ‘escarlata’ a tener cuidado con un delantero que pretende recuperar su nivel y expone peligro en las puertas adversarias.



“Eso era fundamental, eso te llena de más confianza, te va motivando más a seguir haciendo las cosas bien y llegó el gol que era lo queríamos y ahora esperemos que lleguen muchos más”, manifestó Lemos.



Los ‘blancos’, que registran 10 unidades en la tabla de posiciones, realizaron su último trabajo previo contra el ‘diablo rojo’ en la mañana del viernes y descartan de la nómina de convocados a Ménder García y posiblemente a Kevin Londoño, ambos por inconvenientes médicos.

A seguir arriba

América disfruta de esa condición de líder en forma solitaria y tendrá que mantener una interesante propuesta para enfrentar en Manizales este sábado (5:00 p.m.) al rival que acaba de eliminarlo en los octavos de final de la Copa Colombia: Once Caldas.



La estrategia del conjunto albo fue la misma que utilizó el Medellín: contraatacar con hombres rápidos como Johan Carbonero y aprovechar los espacios que dejan los defensas y volantes rojos cuando se van al ataque. Y en eso precisamente es que ha enfatizado el técnico Alexandre Guimaraes para no dar más ventajas.



El zaguero central argentino Juan Pablo Segovia volvería a su posición al lado de Marlon Torres, luego de recibir permiso el fin de semana por el nacimiento de su segundo hijo, Benicio.



Gustavo Carvajal estaría como inicialista en contención por el juvenil Santiago Moreno, junto a Rafael Carrascal, jugador que en cada fecha recibe impugnación de sus rivales de turno por la inscripción con el cuadro rojo ante Dimayor, entidad que aún no le pone final a ese incómodo tema. “Es una situación administrativa qie cada vez que pregunto me dicen ‘siga para adelante’, afirmó el timonel escarlata.



Duván Vergara y Michael Rangel, que salieron lesionados en el partido contra Santa Fe, quedaron por fuera de la delegación a Manizales, por lo que Yesus Cabrera y Jeison Medina tendrán otra opción de ser titulares.



Sobre el compromiso sabatino, Guimaraes señaló que “los dos juegos anteriores que tuvimos contra ellos fueron muy parejos, los dos equipos intentaron poner sus fortalezas y creo que éste no será la excepción. Ellos vienen de una derrota en Copa con Medellín que duele, pero también el futbolista cuando eso ocurre lo primero que quiere es actuar lo más rápido posible; nos vamos a encontrar con un equipo con muchas ganas de reponerse, pero nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien para salir de allá con un resultado positivo, hemos aprovechado esta semana larga para recuperar jugadores y dar ciertos conceptos”.



En cuanto a cómo afrontar el momento actual, que lo tiene en el primer lugar de la Liga y el segundo en reclasificación, señaló que “sintiéndonos bien, aunque sabemos que el fútbol es muy cambiante, tenemos que estar siempre con los pies amarrados al piso, esto recién comienza y sabemos que vamos por el camino que creemos correcto, pero tenemos que estar atentos porque cada partido es un reto que debemos pasar”.



Del nivel deportivo de su conjunto cuando se acerca la mitad de la Liga, dijo que “esperamos mantenernos arriba, sabemos que vienen partidos muy duros, hay que tener más atención en detalles que nos han hecho perder puntos y darle opciones al rival”.

Alineaciones:

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Carlos Mario Pájaro (David Gómez), Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David, Rodríguez y Javier Reina; Johan Carbonero, Darío Rodríguez (Edis Ibargüen) y David Lemos. D.T.: Hubert Bodhert.



América: Neto Volpi; Juan Pablo Zuluaga, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Rafael Carrascal, Gustavo Carvajal (Juan Diego Nieva), Carlos José Sierra, Matías Pisano, Yesus Cabrera; Jeison Medina. D.T.: Alexandre Guimaraes.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali