Millos-Cali: el superduelo de la fecha en el fútbol colombiano

Han sido dos de los equipos más fuertes del campeonato, con sus altibajos, con algunas falencias, pero con poderosos ataques. Cali es el líder y defiende esa condición en El Campín; Millonarios es cuarto, a solo un punto y con un partido menos.

Millonarios ha jugado cuatro partidos en casa y ha ganado tres, solo tropezó contra Envigado en la primera fecha. Es uno de los equipos goleadores, con 10 tantos, los mismos del Cali.



Pero tiene problemas en defensa, principal preocupación de Jorge Luis Pinto, que no ha encontrado consistencia en la zaga. El DT confirmó este viernes que por lesión de Rambal, hoy jugará de central José Moreno. Así que le toca cambiar otra vez su defensa.



“La defensa en el equipo de Pinto tiene que ser de todo el equipo. Me da pena que digan que la defensa de Millonarios no sirve para nada. La defensa comienza con el centrodelantero y termina en el arquero”, dijo Pinto



Millonarios tendrá una prueba de fuego contra un Cali en ascenso, que de visitante ya ha dado muestras de su peligro. Le ganó a Bucaramanga, empató con Huila por un descuido y perdió con Unión. Su DT, Lucas Pusineri, quiere que el equipo juegue igual en casa y afuera. Es el líder y es un rival muy peligroso.

Probable formación:



Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Deivy Balanta, José Moreno, Felipe Banguero; Jhon Duque, Felipe Jaramillo; Hansel Zapata, David Mackallister Silva, Juan David Pérez; José Ortiz.

D.T.: Jorge Luis Pinto



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Kevin Velasco (Darwin Andrade); Juan Carlos Caicedo, Christian Rivera, Matías Cabrera, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Estadio: El Campín

Hora: 7:45 p.m.

TV: WIN Sports

Árbitro: Wilmar Roldán



