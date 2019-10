Millos, a ir sellando su clasificación contra un complicado América

La jornada 17, que comienza este sábado, es el comienzo de la recta final de la Liga, en la que aún no hay ningún equipo clasificado y en el que hoy el ‘número mágico’ para llegar a los cuadrangulares semifinales está en 30 puntos.

Millonarios enfrentará a otro equipo que anda en horas bajas en las últimas jornadas, América, aunque este viene de ganarle a Unión Magdalena, el principal candidato al descenso. Ese partido será esta noche en El Campín (7:45 p. m., con señal de Win Sports).



Millos no hizo un solo remate al arco el miércoles, en la derrota 0-2 frente al Tolima. Y a eso se suma que no ha marcado gol en los dos últimos partidos, algo que tiene con dolor de cabeza al DT azul, Jorge Luis Pinto.



“La preocupación más inmediata es la presencia ofensiva. No hemos aportado lo que debemos aportar. Ese problema lo tenemos claro e identificado”, declaró este viernes Pinto. “Lo hemos hablado. Necesitamos presencia ofensiva. Los partidos se definen con goles y no sin goles. Hemos conversado con los delanteros”, agregó.



Pinto, además, descartó que haya problemas internos en el grupo. “Aquí no hay líos personales ni peleas ni choques entre jugadores como dicen. Estoy hablando con toda la honradez y sinceridad”, dijo.



De ganar este sábado, Millonarios llegaría a la cifra teórica para clasificar y le sacaría cuatro de diferencia a América.

América de Cali va por otra sorpresa

Hace cuatro meses América de Cali llegaba sin ninguna opción a enfrentar a Millonarios en Bogotá, ya eliminado de cualquier opción de ser finalista del primer semestre y ganó 1-2, contra todos los pronósticos. Este sábado (7:45 p.m.) lo hará en la fecha 17 de la Liga Águila II-2019 ce con bajas importantes, clasificado parcialmente entre los ocho, pero obligado a sacar mínimo un empate que le dé tranquilidad para sostenerse en el listado.



Será una tarea complicada, teniendo en cuenta que Millos también está urgido de triunfo, aunque más por las bajas que presenta el cuadro escarlata: las de su goleador, Michael Rangel –por cinco amarillas–, y el extremo más desequilibrante de su plantilla en el momento, Duván Vergara, que se suman a Jefferson Murillo, expulsado el pasado miércoles.



Puede ser que la presencia de hinchas rojos en El Campín motive a su equipo, que siente que la capital del país es una de las plazas en que mejor se desenvuelven por el habitual acompañamiento de la fanaticada.



Por ello, para completar los 18 jugadores el técnico Alexandre Guimaraes tuvo que ‘desempolvar’ a dos que hace rato no actúan, como Johnnier Viveros y Cristian ‘Jopito’ Álvarez.



El argentino Matías Pisano recibe otra vez el visto bueno para ser inicialista, con la consigna de ser protagonista, al lado de Yesus Cabrera, lo mismo que Jeison Medina en el ataque.



Después del experimento fallido de tres defensores ante el Unión Magdalena es casi un hecho la vuelta a los cuatro en el fondo, que se sumarán a la habitual línea de tres en el medio para frenar las intenciones de un cuadro albiazul que genera bastante juego ofensivo. Pero, ante todo, la orden de Guimaraes es tener mucha concentración para proteger a Neto Volpi.



El argentino Juan Pablo Segovia señaló que “ellos son locales y al igual que nosotros, necesitan los tres puntos, esperamos estar a la altura en éste y todos los partidos que nos restan. En todos los encuentros salimos a ganar, aunque hay momentos en que se complican las cosas”.



Por su parte, el volante Luis Alejandro Paz afirmó que “van a ser partidos demasiado complicados porque todos son rivales directos, unos para permanecer en los ocho y otros por mantenerse en la Liga. De los cuales se va a ver poco fútbol, va a ser más de luchar, de meter, de correr y de ganar cómo se dé el partido. Millonarios es un rival que durante todo el año ha estado en los primeros puestos, un equipo muy fuerte en todas sus líneas, de buena tenencia, que tiene buena salida por las bandas, que elabora bien el juego, y que de local se hace fuerte, esperamos ir y hacer el trabajo que se necesita para ganar esos tres puntos para estar más cerca de la clasificación”.



DEPORTES

​Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali