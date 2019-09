Millonarios, a mejorar en defensa para vencer al líder Alianza

Millonarios y Alianza Petrolera jugarán el partido adelantado de la fecha 13 de la Liga II-2019, este jueves, en El Campín, a partir de las 7:45 p.m. El juego tiene varios ingredientes especiales, pues mientras que el equipo ‘embajador’ buscará su sexta victoria seguida como local, el cuadro santandereano defiende un invicto de 11 jornadas y una racha de cinco triunfos al hilo.

Millonarios no podrá contar con el lateral derecho Andrés Felipe Román, quien cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. “Va a jugar (Jair) Palacios. Muy probablemente juegue (Ómar) Bertel también. Estoy valorando, pero esos dos pueden ser cambios reales”, dijo el técnico Jorge Luis Pinto en rueda de prensa, en la que también descartó la posibilidad de jugar con línea de cinco en el fondo.



Pinto destacó el buen partido que hizo Millonarios en Medellín y le restó importancia a los pocos errores que hubo en defensa, por lo que confirmó que seguirá con la pareja de centrales de Luis Payares y Álex Rambal.

Esto dijo Pinto sobre el rival

“Alianza es un equipo que me tiene sorprendido: es un equipo con oficio, con mucho oficio. Y tiene una característica importante dentro del fútbol de ataque: que los hombres de punta son desequilibrantes, buscan mucho la individualidad y han sacado resultados importantes con base en eso. Tenemos que tener mucho cuidado en la individualidad de Vásquez, de Arango, de todos, porque tiene muy buenos jugadores. Tengo que reconocerlo, tienen un equipo de oficio. Se paran bien, se agrupan bien, son todos competentes y creo que es un equipo de mucho cuidado”.

A seguir sorprendiendo

Alianza Petrolera líder de la liga II – 2019 visita a Millonarios en la capital de la república en la apertura de la fecha 13 del campeonato. El onceno aurinegro, buscará sumar frente a un rival que se muestra como uno de los candidatos al título del fútbol profesional colombiano.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana enfatizaron en el trabajo de los diversos movimientos tácticos dentro de la cancha, en las fases defensiva y ofensiva.



“Somos consistentes del rival que vamos a enfrentar, venimos con un envión bueno, en cada partido se viven cosas importantes, no queremos perder la idea, vamos a enfrentar un buen rival y esperamos traernos los tres puntos. No será un partido fácil, se trata de jugar bien frente a un equipo bueno, pero que también brinda espacios. Tenemos que pararnos bien y buscar los goles que nos permitan ganar con Millonarios”, expresó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Las principales novedades serán la ausencia del lateral derecho Yhormar Hurtado quien salió golpeado en su hombro izquierdo, en el compromiso frente al Unión Magdalena, en su puesto estaría el jugador Carlos Pérez, otro de los ausentes será el volante Juan Guillermo Domínguez, quien ya recuperado de lesión trabaja con el equipo, pero no fue tenido en cuenta en esta convocatoria para el partido en Bogotá.



“Somos un equipo de mucho trabajo, que nos hemos hecho fuertes con el paso de cada una de las jornadas, son 20 partidos en el que nos estamos jugando el todo por el todo, para salir del descenso y ser protagonistas del campeonato. Nosotros tenemos que pensar en nuestro estilo de juego, respetarlo y enfrentar a Millonarios de la misma forma como se ha jugado todos los partidos, sólidos en defensa y con la intención de anotar para poder sumar con un rival fuerte”, afirmó el portero guatemalteco Ricardo Jerez.



Alianza Petrolera es primero de la liga con 27 puntos y un rendimiento del 75 por ciento, de igual forma, se muestra como la mejor defensa del campeonato con tan solo 5 anotaciones recibidas, números que lo avalan como el líder de la liga II – 2019, durante cinco fechas consecutivas.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jaír Palacios, Luis Payares, Alex Rambal, Ómar Bertel; Felipe Jaramillo, John Duque, Hansel Zapata, David Silva, Juan David Pérez; José Guillermo Ortiz. D.T.: Jorge Luis Pinto.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Carlos Pérez, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Cleider Alzate, Estefano Arango, Jhon Vásquez y Cesar Arias. DT: Cesar Torres.



Hora: 7.45 p.m.

Estadio: El Campín de Bogotá

TV: Win Sports



